美國國會將於朝鮮太陽節的15日舉行韓國《禁止對朝傳單法》聽證會. April. 10, 2021 07:07. by 紐約=常駐記者 柳在東、崔智善記者 jarrett@donga.com、aurinko@donga.com. 美國國會的超黨派機構湯姆·蘭托斯人權委員會將於當地時間15日舉行有關韓國政府強行禁止對朝鮮散發傳單的法律的視頻聽證會。美國國會以同盟國人權為主題舉行聽證會是極其罕見的事情，再加上聽證會的舉行日又是金日成主席的生日——太陽節，因此備受關註。有分析說，這是重視人權的拜登美國政府想要向韓國和朝鮮兩方發出有關人權的一種警告。 湯姆·蘭托斯人權委員會當地時間8日通過網站宣布，將於15日上午10時舉行題為《韓國的市民政治權利：對韓半島人權的啟示》的聽證會。前韓國駐俄羅斯大使李仁浩、朝鮮自由聯盟代表蘇珊·索爾提、人權團體“人權觀察”亞洲局局長約翰·希普頓、朝鮮和中國問題專家戈登·常律師、昆西研究所高級研究員傑西卡·李等平時一直強烈批評韓國政府對朝鮮問題持消極態度的著名人士將作為證人出席。 委員會方面表示：“對於韓國政府限制言論自由等市民、政治權利的部分措施，有人提出了憂慮。一些人表示擔憂稱，《禁止對朝鮮傳單法》可能會阻礙增進朝鮮人權所作的努力。”該委員會還強調，將討論在韓美、朝美、南北關系中自由表達的作用等問題。韓國國會去年年底通過的《禁止對朝鮮傳單法》規定，禁止在軍事分界線一帶向朝鮮高音喇叭廣播以及散發傳單。 韓國統一部9日表示：“湯姆·蘭托斯人權委員會聽證會沒有表決權限，和國內聽證會的性質不同。這接近於政策研究團體的性質。”統一部同時表示，為了能均衡地反映《禁止對朝傳單法》的修訂內容和邊境地區居民的聲音，將與外交當局進行密切的溝通和合作。

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