美國提議“100家跨國公司向賺錢的國家交稅”. April. 10, 2021 07:07. by 世宗=南建佑記者 woo@donga.com. 展開“全球法人稅合作”的美國政府向國際社會提議，世界100多家跨國企業向實際發生銷售情況的國家交納稅金。這動搖了向總公司所在地國家繳納稅金的現有法人稅體系，因此預計在談判過程中，稅金征收對象和繳納方案等將面臨困難。如果擁有美國或歐洲等大規模市場的國家以銷售發生地區為標準征收法人稅，那麽海外銷售較多的三星電子、現代汽車等韓國大企業也將受到影響。 據企劃財政部9日透露，當地時間8日，美國在經濟合作與發展組織全面履行體系（IF）會議上，向各國提出了包含上述提議的文件。經合組織全面履行體系是為討論旨在防止跨國企業逃避征稅的全球征稅制度的會議體，共有140個國家參加。目前，經合組織IF正在討論強化跨國企業在海外收入的稅金的方案和全球法人稅率下限制等兩個案件。 美方提出的文件中包含了與企業的行業或總公司的位置無關，先限定100個跨國企業，向實際發生銷售的國家繳納法人稅的提議。美國沒有指定100家企業。目前，全球法人稅討論主要將焦點放在谷歌、臉書、亞馬遜等美國信息技術企業上進行討論。 一直反對對本國信息技術企業實行差別稅率的美國，在此次提案中不限制產業領域這一點上存在差異。部分跨國企業在美國等主要市場上賺錢，卻為了逃避稅金而把總公司設在沒有法人稅的維爾京群島等地區，美國為了阻止這一避稅行為，提議進行國際合作。反過來，它也會導致美國以外國家加強對總部設在美國、在歐洲或亞洲等地獲得巨額收益的谷歌等公司的征稅權限。 專家們認為，如果按照美國的提議，100家企業將法人稅交付給銷售發生國，將對韓國大企業或進軍韓國的外國大企業產生影響。首爾大學經濟系教授金素榮表示：“三星電子、現代汽車等國內主要企業的稅金負擔可能會增加。另外，外國跨國企業在韓國繳納的稅金可能也會增加。” 企劃財政部有關人士表示：“跨國企業繳納法人稅和全球法人稅率的下限，在對象行業、銷售額、收入認定方式等方面存在很多爭論點。”

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