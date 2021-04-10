嚴弘吉隊長親自上陣，讓“不懂登山的人”發生180度大改變. April. 10, 2021 07:07. by 兪載泳 elegant@donga.com. “不是登山鞋，而是穿了運動鞋。可能會在巖石上滑倒。不要踩濕落葉。最好帶上防風外套。不要抱著壹會兒就能登上頂峰的心態貿然涉足，去登山吧。” 大韓體育會最近針對登山人口的暴增，制定了向專業登山者學習登山要領的同時壹同攀登登山路線的“壹對壹個人培訓(PT)”項目。就像在健身俱樂部接受教練指導壹樣，這是第壹次接觸登山的“不懂登山的人”從基礎開始系統地學習登山的機會。 世界首位成功登頂喜馬拉雅16座山峰的登山家嚴弘吉隊長作為第壹任講師登場。嚴隊長7日在京畿議政府市元道峰山向既是演員又是YouTuber的李秀完詳細地介紹了登山方法和樂趣。嚴隊長檢查了登山新手李某的服裝和隨身物品等，傳授了登山準備物、登山桿裝備的使用方法等。嚴隊長在元道峰山入口選擇了初學者比較容易上山的德濟泉-望月寺-炮臺山脊區間進行了登山。 嚴隊長囑咐沒有背包就想爬山的李某，下次登山時壹定要帶上登山包。他還建議說，包裏按季節裝上防風的夾克和水，還建議作為零食充分裝上黃瓜或應季水果等。嚴隊長還從李某的衣服口袋裏拿出糖果、巧克力等，並表示，“雖然這些東西熱量很高，但是容易造成口渴，要經常喝水，所以不適合做登山零食。” 嚴隊長在到達終點站炮臺山脊之前表示：“如果因為看到頂峰而加快步伐，可能會突然呼吸困難。 應該減慢行進速度”，“現在是應該在山前保持謙遜的時候。” 大韓體育會當天計劃把嚴隊長和李某登山的視頻分成兩篇，在5月份在YouTube頻道“大韓體育會TV”上以“登山培訓課程”為題公開。

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