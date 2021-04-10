金正恩“苦難的行軍決心”，意思是居民餓死也不會棄核. April. 10, 2021 07:07. . 朝鮮國務委員會委員長金正恩8日在黨支部書記大會閉幕詞中表示：“我決心進行更加艱苦的行軍。”他說：“我絕對不相信會出現什麽偶然的機會。沒有什麽地方可以期待，也沒有什麽可以指望。”“苦難的行軍”是1990年代金日成去世以後，由於國際封鎖和自然災害疊加在一起，朝鮮國內發生數十萬人餓死的時期。 金正恩的這一發言被認為是朝鮮不會輕易與美國政府進行對話的施壓戰術的一環。這相當於表示朝鮮不惜長期孤立、要求美國在新對朝政策中包含讓步方案。 此前，白宮7日表示：“如果發展為走無核化之路，我們已經做好考慮一定形式外交的準備。”這是在提議，可以以無核化目標為“前提”開始對話。但是金正恩拿出了30年前的“苦難行軍”。這等於是說，即使朝鮮居民面臨嚴重的痛苦，甚至出現大規模餓死的情況，也絕對不會棄核。但他還用“為了給人民最大限度的物質、文化福利”的修飾來包裝“苦難的行軍”。這無疑是詭辯。 金正恩召集了1萬名黨基層幹部，強調了對居民的思想控制。目的在於監視和處罰民心的背離。但是，越是勒緊內部，抗議就只會越強烈。在過去“苦難的行軍”時期，朝鮮出現了集體主義和主體思想價值觀發生動搖、資本主義現象擴散的現象。居民們為了在饑餓中生存，投身於副業或集市經濟，正是在這個時候。 朝鮮多年的施壓戰術行得通的可能性微乎其微。拜登政府在對朝問題上擁有很多老手。在這種情況下，也許會把復雜的朝核問題放在靠後順序。如果金正恩強行“苦難的行軍”，不僅不能得到美國的讓步，反而會陷入朝鮮經濟崩潰的最糟糕局面。

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