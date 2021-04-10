韓國偶像唯獨受到全世界喜愛的原因是什麽？. April. 10, 2021 07:08. by 金哉希 jetti@donga.com. 從橫掃Billboard排行榜的防彈少年團，到擁有世界女歌手(包含組合)中最多YouTube頻道訂閱者(5980萬名)的Blackpink。雖然有很多關於韓國偶像組合飛躍發展要因的分析，但是在韓國舞蹈音樂的發展中尋找其起源的情況很少。 科隆的姜元來和大眾音樂評論家朴成健就“為什麽唯獨韓國偶像歌手的音樂能在世界範圍內獲得人氣”的提問，在韓國舞蹈音樂100年的歷史中尋找答案。 在韓國，舞蹈的起源可以追溯到1928年。1928年，被譽為美國爵士王的保羅•懷特的唱片廣告被刊登在《東亞日報》的版面上，這被認為是韓國舞蹈音樂的開始。通過向朝鮮總督府發出允許設立舞廳請願的20世紀30年代的紀錄、1967年大眾演藝雜誌《歌謠生活》介紹的當時人氣夜總會名單和各場所情況資料，生動地記錄了舞蹈音樂萌生的情況。 舞蹈的重要性開始變大的1980年代，舞蹈歌手們的活躍與K-POP的世界性成功聯系在壹起。隨著舞蹈音樂大受歡迎，專門伴舞登場，這壹現象造就了1990年代第壹代偶像，甚至是如今偶像團體的誕生。在打造偶像組合中起到核心作用的企劃公司系統的初始可以在金完宣身上找到的分析也很新鮮。培養金完宣的韓白姬認為，早期教育和嚴酷的訓練是10多歲歌手在舞臺上出眼最有效的方法，她教了中學生金完宣跳舞。也就是說，在受管制的環境下，向年輕歌手誌願生教授各種技術的現在的企劃公司系統始於上世紀80年代。 以在日本取得史無前例成功的寶兒為開端，東方神起、Bigbang、Wonder Girls、Blackpink以及防彈少年團，揭示了2000年代以後偶像組合的譜系。通過嘻哈和舞蹈相結合，擴張K-POP多樣性的BigBang、展現容易模仿的亮點舞蹈的Wonder Girls和少女時代等舞蹈，分析了偶像組合構築世界性人氣的原因。

한국어