三胞胎海軍陸戰隊隊員“申請轉入白翎島”. April. 09, 2021 07:28. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 海軍陸戰隊首次誕生三胞胎海軍陸戰隊隊員。 主人公是今年滿19歲的金龍浩、金龍煥、金龍河二等兵。8日，在慶北浦項市海軍陸戰隊教育訓練團結業儀式上，三兄弟右胸前佩戴了象征海軍陸戰隊的“紅色胸牌”。在當天的結業式上，包括三胞胎在內的海軍陸戰隊1267期1154名學員結束為期7周的訓練後，正式成為海軍陸戰隊隊員。 據悉，三胞胎海軍陸戰隊隊員是在大哥、2015年在延坪島服役的海軍陸戰隊1203期預備役兵長金東華的推薦下進入海軍陸戰隊的。他們去年高中畢業後，在上大學時，以同樣的旗手身份向兵務廳提交了申請書。 二等兵、三胞胎中的老大龍浩說：“和母親壹起去探望大哥時，看到大哥在能望見朝鮮的延坪島上保衛國家的樣子，就立誌成為海軍陸戰隊。”二等兵老二龍煥表示：“入伍後每當遇到困難時都互相幫助，培養了團結力量。讀延坪島炮擊戰手記集時，我覺得來到海軍陸戰隊真是太好了。”二等兵老三龍河表示：“包括大哥在內的四兄弟都能夠守護西北島嶼，感到非常榮幸。” 父親金雲京欣慰地說：“從沒有接受過課外教育，也沒有看到過成績表，兄弟之間互相幫助，克服了很多困難。”三胞胎將被分配到西海最北端的白翎島海軍陸戰隊第6旅。他們將以主要特技接受登陸軍通信運用兵任務，接受為期2周的下半場教育，然後前往白翎島。

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