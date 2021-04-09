二十國集團事實上就法人稅增稅達成協議，最快將於7月得出最終結論. April. 09, 2021 07:28. by 紐約=常駐記者 柳在東、世宗=宋忠賢記者 jarrett@donga.com、balgun@donga.com. 二十國集團財長就在今年中期之前設定各國法人稅率下限的方案達成了協議。除此之外，二十國集團還得了一個結論，跨國企業的稅金不是由總公司所在地的國家征收，而是由展開實際事業的國家征收。如果這樣，海外事業多的企業今後有可能向相關當局繳納比本國更多的稅金。 據《華爾街日報》等媒體當地時間7日報道，二十國集團財長當天舉行視頻會議，討論了對跨國企業的征稅方案，並達成了上述共識。擔任會議主席的意大利財政部長丹尼爾·弗蘭克表示：“美國財政部長珍妮特·耶倫強調了設立法人稅率下限的必要性，這與二十國集團成員國的願望也一致。如果今年加快速度，有望在7月份達成協議。”最近，耶倫向各國提出了停止通過下調稅金的“出血競爭”、將法人稅最低稅率設定為21%的方案。對此，德國和法國積極表示歡迎，國際貨幣基金組織也表示贊成。 主要國家實際上達成“增稅協議”，是因為自新冠“大流行”以來，各國的財政支出迅速增加。國際貨幣基金組織當天公布的統計結果顯示，世界各國為應對“大流行”和扶持經濟，共投入了16萬億美元的國家資金。與世界國民生產總值相比的政府負債從2019年的84%上升到去年的97%，預計今年也將達到99%。 國際貨幣基金組織負責財政事務的局長卡斯帕爾在當天舉行的新聞發布會上表示：“各國的財政應對速度和規模史無前例。各國應該制定可以應對龐大公共負債風險的中長期戰略。” 對於設定法人稅率下限，韓國企劃財政部表示：“目的是為了防止企業轉移到稅率較低的國家的避稅行為。各國將以7月為目標舉行會議。” 二十國集團峰會7日還就如何向跨國企業征稅進行了討論。會議的結論是，與其在企業總公司所在地的國家征收稅金，不如在經營實際事業的國家征收稅金。如果今後實施這一方案，海外事業多的企業要向實際開展事業的國家交納比本國更多的稅金。

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