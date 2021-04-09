首爾市市長吳世勛，這次能否解開與體育相關的孽緣？. April. 09, 2021 07:28. by 黃奎引 kini@donga.com. “通過7日的再•補缺選舉當選的首爾市市長吳世勛和釜山市市長朴亨埈向韓國棒球委員會(KBO)承諾的改善棒球基礎設施的答復，希望在他們的任期內能積極實踐。” 韓國職業棒球選手協會8日表示：“希望(兩位市長在候選人時期留下的)答復不是為了選票，而是對國內職業棒球的發展和棒球基層擴大進行真誠的省察”，並提出了上述要求。吳市長在候選人時期向KBO承諾會盡快推進首爾蠶室球場新建計劃，而朴市長則表示會將釜山社稷球場開發成綜合性多廳球場。 職業棒球相關人士表示：“韓國職業棒球基本上是以球隊租賃市政府擁有的球場的形式運營的。因此，即使對市政府的球場管理有不滿，也很難正確傳達意見”，“由於新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情，觀眾的現場觀賽受到限制，球隊正在經歷財政上的困難，希望兩位市長能夠更加關註球場使用費重新調整等問題。” 對此，吳市長表示“將積極討論包括高尺天空巨蛋在內的球場使用費及小賣部租金減免方案”，但朴市長只是表示“需要進行慎重的討論和社會協議”。 不僅是職業棒球，體育界也有不少人希望吳市長能為體育的發展多花點心思。因為吳市長在上壹任期(2006~2011年)拆除了堪稱“韓國體育聖地”的東大門運動場，建立了東大門設計廣場(DDP)，而且作為“韓國網球的搖籃”的獎忠球場也作為“尋找南山原有面貌計劃”的壹環，制定了關閉計劃。

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