韓國政府，在吳世勛就任市長第一天就出招“牽制房地產”. April. 09, 2021 07:29. by 周愛眞, 姜昇賢 jaj@donga.com,byhuman@donga.com. “國民力量”黨所屬的首爾市市長吳世勛就任的8日，韓國政府主管經濟的副總理兼企劃財政部長洪楠基表示，“住宅供給不能由地方自治團體單獨進行”，出面進行牽制。吳世勛當天再次表明了放寬民間重建事業限制規定的意誌，因此，預計在其就任後中央政府和首爾市將圍繞房地產政策展開一場較量。 當天，洪楠基在政府首爾辦公大樓主持召開“房地產市場評估相關部長會議”，並表示：“無論朝野，旨在通過‘穩定房地產市場’和擴大住宅供給來‘穩定平民居住’的方向絕對沒有不同。”分析認為，此番言論針對的是在野黨和執政黨在選舉前夕提出的放寬現有政策和其他方向限制規定的承諾，定調說政策基調不會發生急劇變化。 洪楠基還表示：“住宅供給在選定候選地、指定地區、審議和批準等一系列行政程序上，不是中央政府、廣域地方自治團體、基礎地方自治團體可以單獨進行的，它需要相互合作作為後盾。期待今後這種合作更加緊密和牢固。”這是在明確劃線，以阻止因為吳世勛當選導致公共主導開發等現有政府政策發生動搖，以及市場對解除民間重建限制的期待。 當天，吳世勛第一天上班時被記者問及“重建、再開發（限制性規定）能否在一周內解除？”時，他握緊拳頭回答說：“意誌。”吳世勛在競選期間曾表示：“就任一周內將著手對主要重建園區進行安全診斷。”他的話被解釋為，他將按當時表態迅速推進通過民間重建、再開發來擴大供給。

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