文在寅：“嚴肅接受國民斥責”……應就房地產對策與在野黨碰頭. April. 09, 2021 07:29. . 對於以執政黨慘敗而告終的4月7日再補選，文在寅總統昨天表示：“嚴肅地接受國民的斥責。將以更低的姿態，以更重的責任感治理國政。”這是意識到了執政黨內部也出現把認死理國政運營視為選舉失敗原因的呼聲，而最大限度地降低了態度。但沒有具體信息表明將如何糾正引發“憤怒投票”的房地產政策。 文在寅總統就今後的國政運營表示：“將克服困難、穩定民生、清算房地產腐敗等，努力滿足國民的迫切要求。”這是在把憤怒的房地產民心的原因限定在韓國土地住宅公社幹部職員的土地投機等腐敗問題上。另外，共同民主黨首爾市市長候選人朴映宣在選舉運動過程中，與政府的公共主導住宅供給基調不同，表示“將考慮民間參與重建、再開發事業”，共同民主黨曾承諾放寬對住宅實際需要者的貸款限制。執政黨絕不能以選舉結束為由，對當初這些承諾視而不見。 當天，經濟副總理洪楠基表示，“房地產政策的大框架應該毫不動搖地維持下去。住宅供給不是地方自治團體單獨可以進行的”，確認了維持公共主導供應的基調。意思是說，雖然強調了中央政府和地方自治團體之間的相互合作，但“國民力量”黨首爾市市長吳世勛將推進的放寬民間重建、再開發限制規定的措施如果同政府的政策目標發生沖突，將予以牽制。但是，現政府的房地產政策基調已經成為不可逆轉的不信任對象，因此，就應該重新討論這個問題。 吳世勛承諾民間主導的重建、再開發和放寬對公寓層數的限制等，從中長期角度看，將增加市中心的住宅供應，有助於穩定房價。但從短期來看，住宅數量會減少，還會出現遷移需要，因此有可能會成為租金、房價的不安因素。如果沒有充分的對策，從“抹除朴元淳”或對政府政策的抗議角度出發，強行推進重建、再開發事業，這是不行的。吳世勛應該考慮到這一點，與中央政府合作，首先制定出將副作用最小化的精巧而慎重的計劃。 政府、執政黨和由執政黨掌握的首爾市議會也不要忘記選舉中執政黨領導層拋出的“房地產反省文”。如果隨心所欲地解釋選舉中出現的民心，執著於失敗的房地產政策基調，一味地拉“在野黨市長”的後腿，就會面臨更加嚴峻的國民審判。

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