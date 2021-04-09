按下“丁若鏞”的話，熟人們蜂擁而至. April. 09, 2021 07:29. by 田彩恩記者 chan2@donga.com. 韓國古典翻譯院最近公開了能夠壹眼掌握主要歷史人物的血緣、姻親關系等相關信息的“韓國古典綜合DB人物關系信息服務”。 在“人物信息”部分，可以確認該人物的生沒年份和原籍、字、號等基本信息。在“關系人物”單元中，將展現圍繞該人物的其他主要人物。不僅是家族關系，還出現了師徒關系、交遊關系等。特別是按下“人物關系網”按鍵，就可以將他們的關系視覺化。 比如朝鮮時代的實學家茶山丁若鏞(1762~1836年)，父親丁載遠(1730~1792年)、兄弟丁若鉉(1751~1821年)等10名家人和金邁淳等11名交往過的人士、蔡濟恭等3名師徒關系密切的人壹起被檢索出來。在視覺化的關系網中，如果像“丁載遠”壹樣點擊特定名字，就可以進壹步確認有關該人物的信息和與其建立關系的人。也就是說，可以銜尾相隨地掌握人物信息。但是，即使是以從古典中提取的信息為基礎制作而成的人物，如果沒有充分的史料資料，也會被遺漏。茶山的妻子洪惠婉(1761~1838年)就沒有進入關系網。 把韓國古典綜合DB中的韓國文集總刊(編纂1250多部古典文集的總刊)的解題和編目索引、古典翻譯書腳註信息等中搜索出來的人物的基本信息作為基礎資料使用。翻譯院方面表示：“可以作為把焦點放在特定人物上的研究和歷史故事等文化內容創作的基礎資料。”

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