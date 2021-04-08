國際貨幣基金組織的經濟展望令韓國政府興奮不已……接連不斷的失業、停業、安全保障. April. 08, 2021 07:43. . 韓國經濟副總理兼企劃財政部長洪楠基昨天在談及國際貨幣基金組織前一天公布的世界經濟展望時表示：“韓國經濟今年將增長3.6%，韓國將成為最近世界經濟加強復蘇勢頭的最大受惠國。”他還自我評價說，這是顯示韓國經濟能夠超出當初預想增長的國際評價之一。 3.6%雖然比國際貨幣基金組織今年1月公布的預測值高出0.5個百分點，但也不能因此而引以為榮。該組織不僅提出今年世界經濟增長率為6%，而且將美國等39個發達國家的平均增長率預測值定為5.1%。 國際貨幣基金組織就提高主要國家的預測值表示：“期待新冠疫情得到有效控制，以及以有財政金融政策余力的國家為中心恢復。”但是，韓國並不能自信地說已經滿足了這兩個條件。由於未能及早確保疫苗，疫苗接種率僅為人口的1.99%。發放四次災難補貼後，國家債務也正在迅速增加，首次超過國內生產總值規模。 因新冠疫情而失業和停業的痛苦也非常嚴重。去年因停業或整頓解雇等非自發性原因失去工作的失業者歷史上首次超過200萬人。在越來越狹窄的雇傭市場，找不到工作的青年們的絕望感達到了非常嚴重的程度。政府應該與企業界面對面頭碰頭，發掘經濟新增長動力。

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