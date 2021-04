“拋出全球性大流行病-人工智能等話題…同時代的SOS審視”. April. 08, 2021 07:44. by 金基潤記者 pep@donga.com. 如果說向觀眾拋出思考的線索是戲劇的力量,那麽“二和三”劇團的《I Am Sitting in a Room/我坐在壹個房間裏》是壹部非常強有力的作品。以“大學路講故事人”而聞名的張宇才(50歲•照片)創作並導演的該作品,將全球性大流行病(Pandemic)和人工智能(AI)、人性等話題拋向觀眾席。他以“同時代性”為目標,正在創作原創劇。 截止到11日在首爾鐘路區大學路藝術劇場上演的劇與描寫近未來的科幻小說相似。去年第10屆未來戲劇節期間,該劇在首爾麻浦區綜合文化空間杏花湯首次亮相,之後在第20屆世界二人劇慶典上獲得了最優秀作品獎和演出獎。 張導演6日在接受東亞日報采訪時表示:“從不久前開始,很難用壹兩句話定義同時代的問題。就像因全球性大流行病壹切都被陷進去壹樣,在經歷巨大變化的時刻,我想通過二人劇來審視現在。”題目《我坐在壹個房間裏》象征著被關在房間裏建立關系的時代的側面。他解釋說:“最近我們所有人好像都在各自的房間裏度過了緊迫的SOS。” 故事情節雖然有點復雜,但饒有興趣。雙胞胎姐妹珍妮和吉妮因致命的傳染病失去了父母。母親為了照顧感染的爸爸,拒絕隔離,然後兩人壹起離開人世。得知這壹情況的大眾反應不壹,紛紛表示“是無責任的母親”、“通過死亡是真正的愛情”。10年過去了,作為姐姐的珍妮也死了,獨自生活的吉妮有壹天從姐姐的前男友裏恩那裏聽到了壹個混亂的故事。用數碼技術救活死者的再現系統復原了姐姐。而且節目裏想更新珍妮,所以吉妮被要求提供對姐姐的記憶和資料。 張導演說:“我們為了自由,陷入了將自己逐漸最優化的逆說。要接種疫苗,而且要隨時連接到某個地方。還要適應人工智能技術。”接著他補充道,“不管未來好壞,即使通過劇,也應該做好心理準備。”在作品中,國家為了阻止碳排放而設置專門控制個人數據使用量的終端機、利用虛擬程序復活死者的民間公司等SF素材有很多。他說:“SF只是裝劇的工具而已。我很喜歡聽鄭在承教授講科學故事,看著他在多個研討會上發表的未來展望,盡情展開想象。” 充滿科幻色彩的舞臺非常單純。道具只有兩把椅子,壹張桌子,壹雙拖鞋。向左右延伸11米左右的舞臺顯得有些空虛。為了保持社交距離,演員們隔著很遠的距離看正面,吐出臺詞。他說:“完成豪華壯觀的場面最終還要靠演員。只慎重地使用了必要的物件”,“因為是提及環境、碳排放問題的作品,所以也有責任不能過度使用道具。” 寬闊的舞臺充滿著聲音和影像。獨自消化雙胞胎姐妹的Double Casting的趙研熙、申靜研為了1人2角,提前錄制了部分臺詞。張導演解釋說:“劇團調度員為了拍攝姐妹互換臺詞的場面,將播放錄制的800多個臺詞。”舞臺正面的屏幕上,按照場景的不同,可以放大照出登場人物的臉。他說:“作為下壹部作品,正在執筆由國家管理青年壹代的憂郁癥的戲劇。我會寫出至少應該問自己壹次的問題。”門票3萬韓元,僅限15歲以上觀眾觀看,02-3668-0007。

