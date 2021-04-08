三星電子-LG電子第壹季度銷售額創歷史新高. April. 08, 2021 07:44. by 徐東日記者、洪錫浩記者 dong@donga.com,will@donga.com. 三星電子第壹季度(1 ~ 3月)的銷售額創下了歷史最高紀錄。LG電子在第1季度刷新了以季度為準的歷史最高銷售額及營業利潤紀錄。因新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情而壓抑的消費從去年年底開始，以報復消費形態激增的趨勢壹直持續到第壹季度。 7日，三星電子公布，對合並基準臨時業績進行統計的結果顯示，今年第壹季度銷售額達到65萬億韓元，營業利潤達到9.3萬億韓元，與去年同期相比分別增長了17.5%和44.2%。與歲末節前旺季的去年第四季度(10~12月)的銷售情況相比，銷售額增長了5.6%。三星電子第壹季度的銷售額與前壹個第四季度相比有所上升，是自2011年引入國際會計標準(IFRS)以來的第壹次。 LG電子公布暫定業績稱，今年第壹季度銷售額達到18.8057萬億韓元，營業利潤達到1.5178萬億韓元。證券界預測，如果LG電子的智能手機事業結束反映在業績上，今年將首次取得接近4萬億韓元的營業利潤。

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