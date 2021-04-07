發掘創作者，招募明星團員…年輕化的國樂界. April. 07, 2021 07:19. by 林熙允記者 imi@donga.com. “所有人都是藝術家，都是明星！” 這是最近國樂界的新話題。重視森嚴的等級和團體活動的國樂界正在發生改變。國立國樂機關和團體內部也接連制作了突出個人個性、創意性、明星性的內容，深受人們喜愛。受新型冠狀病毒肺炎疫情影響團體演出活動萎縮反而成為了催化劑。 “每次演出時都會記錄優缺點並隨身攜帶的‘族譜日記’。這可以說是我們打擊樂班非常重要的族譜。” 在視頻中，國立國樂院正樂團老幺打擊樂演奏家高京華打開自己的樂器包展示。另外還介紹國樂院空間，透露自己的舒展運動方法，並自然地教授祝、敔、靈鼗、路鼓等陌生的國樂打擊樂器。 國立國樂院最近接連公開了以親近的氣氛拍攝團員日常生活的Vlog(視頻博客)。國樂院相關人士表示：“不僅是普通人，就連國樂專業的學生也很難了解，因此想展示演奏者的獨家演奏小貼士和日常生活。我們想通過展現平時隱藏在集體中的每壹名團員的明星性和個性，向年輕壹代親切地介紹國樂。”由舞蹈團、民俗樂團、創作樂團各成員出演的該Vlog系列每集點擊率高達2000~6000次，受到國內外網民的稱贊。 國立國樂管弦樂團(藝術導演金成鎮)正在制作包含2至5名團員和外部藝術家的團隊演奏的視頻系列《三三五樂》。團員們將在首爾西大門刑務所歷史館到江華島山莊等各種場所進行演奏。還與電子音樂家、編舞家等外部藝術家以獨特的方式進行合作。樂團責任PD蔡仁英(音)表示：“可能是因為管弦樂團的團員們很少有機會展現自己的個性，所以參與《三三五樂》的意誌很高。今後打算企劃各種內容。” 國立國樂院的Vlog提倡親切，而國立國樂管弦樂團的《三三五樂》則提倡高品質。三三五樂上月的《姻緣》篇將全國各地的美麗自然和現場聲音與大笒、奚琴二人組演奏混合或交叉編輯，以高畫質展現。演出導演鄭鐘任和電影導演“Yiwa”負責導演和拍攝。 部分團員不僅參與了演奏，還參與了音樂創作。在三三五樂的兩個篇章中負責共同作曲和演奏的國立國樂管弦樂團的打擊樂團成員金藝瑟表示：“團員也是壹名壹名藝術家，因此很多人想發揮個人力量。平時，大家會配合樂團追求的方向或作曲家的意圖，所以像這種能夠發揮個人興趣和藝術性的這種機會是值得高興和珍惜的。” 國立國樂院在建院70年歷史上將首次招募視頻創作者。此次入選的國樂創作者將通過新設立的“國樂藝術家說唱”獲得內容創作教育和制作費支援。19歲以上的國樂專業個人和團體可以應征。本月16日至20日，通過電子郵件(dekebi@korea.kr)和郵件接收報名。gugak.go.kr，02-580-3392。 有分析認為，李捺致、樂團光七等新形態的年輕國樂團體在海外也備受關註的情況下，國樂界正在邁出步伐。音樂評論家朴俊宇(音)表示：“最近，從韓國藝術綜合學校傳統藝術院到南山谷韓屋村，各種機構和團體展示藝術家個人的實驗性和明星性的嘗試呈增多之姿。”

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