“天安”艦遺屬要求“總統應正式公布是朝鮮所為”. April. 07, 2021 07:19. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 直屬總統的軍人死亡事故真相查明委員會（真相委員會）一度決定重新調查“天安”艦被襲事件後又出現反復，引發了一場爭議。在這種情況下，“天安”艦遺屬和生存者代表6日來到青瓦臺提出抗議。青瓦臺有關人士在新聞發布會上表示：“（對此）沒有聽到特別的解釋，所以沒有什麽可解釋的。” 原“天安”艦艦長、預備役大校崔元一和天安艦遺屬會長李成宇、已故上士閔平基的哥哥閔光基等人當天為與總統見面拜訪了青瓦臺，但青瓦臺卻派出了市民社會首席室行政官。此前，遺屬們5日先後向真相委員會和國防部進行了抗議訪問。 遺屬方面向青瓦臺要求與文在寅總統進行面談，並要求文在寅正式發表“天安”艦被擊沈事件是朝鮮所為的立場。另外，他們還要求青瓦臺就此次真相委員會因是否調查“天安”艦事件出現反復引發爭議正式道歉。遺屬方面還表示，在調查真相委員會決定重新進行調查的經過後，應該對李仁藍委員長等真相委員會相關人士進行處罰。 青瓦臺方面回答說：“真相委員會是獨立機構，青瓦臺不能介入。青瓦臺只是在看有關此次事件的媒體報道，沒有接到其他報告或進行內部調查。”

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