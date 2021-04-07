SK以4600億韓元收購越南第壹大流通企業16.3%的股份. April. 07, 2021 07:19. by 洪錫浩記者 will@donga.com. SK收購了越南第壹大流通企業VinCommerce16.3%的股份。有評價稱，2018年設立東南亞投資法人的SK的戰略投資開始取得成果。 SK方面6日表示，已簽訂了以4.1億美元(約4600億韓元)的價格收購馬山集團(Masan Group)旗下流通企業VinCommerce16.3%股份的合同。VinCommerce在越南當地經營著2300多家超市(Vin瑪特)和便利店(Vin瑪特+)，是零售市場的龍頭企業。 在越南被稱為“現代流通市場”的便利店、超市等每年保持25%以上的高增長，而VinCommerce的市場占有率卻高達50%左右。VinCommerce的銷售額從2019年的11億美元(約1.2320萬億韓元)增長到去年的14億美元(約1.5680萬億韓元)，約增長30%，預計今年將增長到18億美元(約2.0160萬億韓元)。SK期待此次收購的股份價值在今後會進壹步增大。 SK相關人士解釋說：“期待VinCommerce今後成長為像阿裏巴巴、亞馬遜壹樣結合線上和線下的Omni頻道事業者”，“此次投資是對在東南亞市場有望實現高增長的未來流通價值鏈的投資。” 越南最大的食品飲料企業馬山集團於2019年12月從VIN集團手中收購了VinCommerce83.7%的股份。有評價稱，在現有的經營食品飲料事業的基礎上，通過收購VinCommerce帶來的協同效應，在越南流通市場確保了支配力。 SK在2018年收購馬山集團9.5%的股份時獲得了“選擇性優先投資權”，在此次確保VinCommerce股份的過程中行使了這壹權利。據此，馬山集團能夠以與2019年收購VinCommerce相同的條件，收購股份。SK方面解釋說，今後為了馬山集團集中培育的綜合消費品事業，追加收購合並時，也擁有追加投資的權利，因此可以期待評估損益和事業擴張。SK集團計劃利用與馬山集團的戰略夥伴關系，擴大對越南線上、線下流通和物流、電子結算等領域的投資。

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