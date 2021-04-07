國家和家庭都創負債紀錄，債臺高築的韓國經濟. April. 07, 2021 07:19. . 據統計，去年國家負債比前一年增加241萬億韓元，達到1985萬億韓元。這是韓國歷史上負債規模和增幅最大的一次。政府昨天通過了包含上述內容的《2020財年國家決算報告》。家庭負債也達到國內生產總值（GDP）的98.6%，達到歷史最高水平。國家和家庭都債臺高築。隨著稅收和勞動收入的減少，債務只能進一步增加。如果不減少支出，一不小心就有可能陷入“舉債還債”的惡性循環。 政府債務加上向軍人和公務員提供的年金合計後的國家債務首次超過了國內生產總值（1924萬億韓元）。去年通過4次補充預算等，債務增加了111.6萬億韓元，充當年金的債務增加額突破了100萬億韓元。由於政府正在增加公務員的聘用數量，預計充當年金的負債將繼續增加。 債務像滾雪球一樣越滾越大，但政府的支出卻越來越大。政府決定繼續維持財政擴大基調，並將明年的預算定為600萬億韓元左右。這比現政府上臺時的400萬億韓元增加了一半以上。相反，稅收卻因新冠疫情等的影響正在急劇減少。 家庭負債也呈現出迅速增加的趨勢。稅收財政研究院表示，2008年金融危機爆發時，韓國的家庭負債與GDP之比為70%左右，與主要發達國家不相上下。此後到去年為止，只有韓國暴漲27.6個百分點，發達國家反而減少。韓國家庭負債的質量也很差。1年內需要償還的短期負債比率約達主要發達國家的7倍。 家庭債務增加，但收入卻不盡人意。去年第四季度勞動收入和事業收入都有所減少。這是因為新冠疫情導致工作崗位減少，個體營業的困難加重。如果家庭債務增加，收入減少，消費必然會停滯不前。這將導致稅收減少，從而使整個國家陷入負債的惡性循環。 雖然因為新冠危機，增加財政支出是不可避免的，但也不應該大手大腳，負債增加速度過快。盡管如此，執政黨還當財政是“聚寶盆”一般，不遺余力地花錢如流水。每次經過審查階段，災難補貼就會像滾雪球一樣越滾越大，而且很多事業都跳過為防止國策事業浪費而實行的可行性調查。無論是國家還是家庭，只要收入減少，就應最大限度地減少不緊不急的支出。不能把債務都推給本來就因就業困難而深受痛苦的青年一代。

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