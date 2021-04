穿“李小龍籃球鞋”的籃球超級巨星斯蒂芬•庫裏:“我們是壹體”. April. 06, 2021 07:44. by 兪載東 jarrett@donga.com. 代表美國職業籃球(NBA)的超級明星斯蒂芬•庫裏(33歲•金州勇士•照片)穿著特別的籃球鞋參加了比賽。 據《雅虎體育》等外媒4日(當地時間)報道,庫裏在當天與亞特蘭大老鷹隊的客場比賽中,穿著印有香港傳奇動作明星李小龍(1940~1973年)樣子的籃球鞋上場。這是為了譴責最近在美國接連發生的“仇恨亞裔犯罪”,並紀念上個月在亞特蘭大發生的連環槍擊事件的犧牲者。 這雙籃球鞋是“布魯斯•李基金會”為當天的比賽和庫裏聯合制作的。布魯斯-李是李小龍的英文名字。這是壹款在李小龍生前喜歡穿的黃色底色上,讓人聯想起黑色條紋運動服的定制鞋子,壹只腳上畫著李小龍的臉,另壹只腳上畫著他的家人。另外,上面還寫著“普天之下,四海壹家(Under the heavens, there is but one family)”。這是李小龍生前說過的話。他在1971年接受電視臺采訪時,被主持人問道“妳認為妳是中國人還是美國人”時,他說“我想把自己當成人類的壹員”。庫裏4日穿的籃球鞋將被拍賣,收益將用於亞特蘭大連環槍擊事件遇難者家屬。 庫裏之所以穿這雙籃球鞋,是因為他壹直很尊敬李小龍。李小龍超越動作演員和武術專家,為人權和平等積極發聲。據悉,李小龍在好萊塢活動期間經歷了種族歧視。庫裏最近對美國體育專業媒體等評價說:“李小龍先生總是為了變得更偉大而努力,想給人們帶來影響。”庫裏就最近針對亞裔的仇恨犯罪表示:“對在美國社會持續發生的暴力感到厭惡、恐懼和憤怒。” 基金會首席執行官布魯斯•李(CEO)兼李小龍的女兒香農•李(中文名字:李香凝•51歲)對於庫裏的籃球鞋表示:“庫裏的行為是展現連帶感的美麗的標本”,“他為宣傳‘我們都是壹體’的信息而選擇了父親,對此我們感到非常榮幸。”香農•李去年6月在接受NBC電視臺采訪時也曾批評時任美國總統唐納德•特朗普的“Kung flu”發言具有種族歧視性。特朗普為了強調新冠病毒肺炎來自中國,經常使用添加了“功夫(Kung Fu)”和“流感(Flu)”的這句話。香農•李說:“父親在電影中與種族主義作鬥爭”,“特朗普的講話違背了父親的教誨。”

