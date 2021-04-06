“波爾多寶物”黃義助攻入聯賽第10球. April. 06, 2021 07:44. by 兪載泳 elegant@donga.com. 法甲波爾多隊所在的黃義助(29歲•照片)連續3場聯賽進球，進軍歐洲賽場僅兩個賽季就取得了兩位數的進球。 黃義助4日在法國波爾多舉行的與斯特拉斯堡隊的聯賽第31輪主場比賽中，在上半場以1比3落後的補時階段成功射入了點球。這是他在聯賽中攻入的第10粒進球(並列第10位)。平時，阿特姆•本•阿爾法負責罰點球，但當天他把機會讓給了黃義助。 他似乎已經確立了自己是球隊的主要射手。在反擊或傳中的情況下，隊友們集中給黃義助傳球。但是波爾多隊最終以2比3敗北，並以10勝6平15負(積36分)的成績下滑到了聯賽積分榜第14位。 黃義助的進球感覺達到了頂峰。單看今年，他與法國最佳射手基利安•姆巴佩(巴黎聖日耳曼隊)、韋薩姆•本•耶德爾(AS摩納哥隊)、喬納坦•大衛(裏爾隊)等壹起，在法甲聯賽中攻入了最多的8粒進球。按照目前的狀態，他完全可以超過2010~2011賽季當時朴主永在摩納哥隊創下的韓國選手最多進球(12球)記錄。在法甲聯賽中表現活躍的亞洲選手總進球數上，他也以16球緊追朴主永(25球)和日本松井大輔(17球)。在球隊萎靡不振的情況下，黃義助憑借個人能力成功取得兩位數進球，從而再次點燃了轉會到法甲聯賽排名靠前的球隊和英格蘭足球超級聯賽(EPL)球隊的可能性。

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