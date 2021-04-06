\世界半導體霸權競爭……韓國政府也要殊死給予支援. April. 06, 2021 07:45. . 據悉，上周末在華盛頓舉行的韓、美、日三國安保室室長會議上，美國作為重大安全問題提出了半導體供應問題。第二天在中國舉行的韓中外長會談上，中方表示：“希望韓國在半導體等尖端領域成為合作夥伴。”世界排名第一和第二的霸權國家露骨地要求韓國半導體產業“站在我們這一邊”。 世界半導體的72%產於韓國、臺灣等亞洲地區。英特爾、高通等主要半導體設計企業都是美國企業，但在美國生產的半導體僅占13%。拜登政府承諾向半導體產業支援500億美元（約56.4萬億韓元），英特爾開始向代工（半導體委托生產）工廠投資，到生產為止也需要4至5年時間。在此期間，美國迫切需要韓國和臺灣半導體的穩定供給。 美國的這種舉動對中國來說猶如瞄準自己的匕首。中國每年向半導體領域投入數十萬億韓元，但技術力量有限，自給率僅為16%。如果半導體供應鏈在把中國排除在外的情況下以美國為中心重組，上個月兩會公布的“培育8大信息技術新產業”目標也有可能成為空話。因此，他們不惜對韓國和臺灣等地施加壓力。 負責韓國總出口20%的半導體生產企業三星電子、SK海力士在史無前例的國際政治、安保風險中展開了孤軍奮戰。因為，它們必須面對配合政府步調、展開攻勢的競爭企業。美國政府最多將半導體投資規模的40%從稅金中減免，歐盟將投資規模的20%至40%作為補貼返還給企業。截止到去年，三星電子3年內支出的法人稅費用占純利潤的27.3%，SK海力士占23.7%，遠遠高於臺灣臺積電（11.4%）和美國英特爾（16.7%）。也就是說，要以較大的不利條件展開競爭。 為了韓國經濟的未來，在已演變為國家之間全力戰的半導體競爭中，勝負不容後退。在韓國領先的存儲器半導體領域，技術差距正在縮小，系統半導體要走的路還很長。雖然要適當響應強國的要求，但如果按照要求把生產設施轉移到海外，國內的制造業基礎可能會動搖。越是這樣，企業就越應該增加研發，提高核心競爭力，政府也應該通過和企業的溝通，擴大實質性的支援。

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