邁向太空的美日同盟……“日本軍官常駐在美國太空司令部”. April. 06, 2021 07:45. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 美國太空司令部當地時間2日表示，與日本航空自衛隊簽訂了以日本自衛隊聯絡軍官常駐太空司令部總部為內容的諒解備忘錄。這一信號彈顯示，美日軍事同盟預計將超越應對朝鮮彈道導彈威脅的導彈防禦，迅速擴大到太空作戰領域。 據美國太空司令部5日稱，美日與兩國太空作戰相關的少將級負責人分別通過視頻簽署了這一諒解備忘錄。據悉，航空自衛隊的一兩名校級軍官將在今年內被派往美國宇航員所在的科羅拉多州彼得森基地。據太空司令部透露，他們將執行從戰略、戰術層面出發，在太空領域支援美日軍事合作的任務。在擴大自衛隊參與美國主管的主要太空演習的幅度和機會的過程中，兩國軍隊間的情報交流也將得到加強。太空司令部一名有關人士表示：“通過此次簽署諒解備忘錄，美日兩國軍方獲得了增進太空合作的機會。我們期待在印度太平洋地區加強兩國太空同盟關系的下一個階段。” 此前，日本幾乎參加了以監視太空物體、追蹤衛星為內容的“全球哨兵”等美國主導的太空演習。繼去年5月在航空自衛隊旗下創建了名為“太行行動隊”的太空部隊之後，今年計劃將該部隊擴大改編為“宇航自衛隊”。在特朗普政府時期的2019年8月，美國國防部下屬的太空司令部負責統一、指揮太空中的國家安保行動。白宮當時曾在報道資料中強調：“這是為了確保太空中的優勢而成立的。”美國空軍太空司令部曾於當年年底成立更名的“太空部隊”。 與美日兩國相比，韓美之間的太空合作尚不盡如人意。韓國軍隊主要參觀美國主導的太空演習，大隊級的太空作戰部隊也將於2030年前後創建。韓國軍方一名有關人士指出：“應盡快同美國太空部隊建立定期協議機制並擴大人員交流等，以免落後於美日太空合作。”

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