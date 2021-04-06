軍隊未受訓練的災難。. April. 06, 2021 07:46. . 1948年5月14日晚，本·古裏安通過廣播宣布以色列建國。建國宣言強調了上溯至《舊約·聖經》的以色列歷史、延續到大屠殺的猶太人長期苦難、以色列建國的正當性，並以探索與阿拉伯人的共存和共同發展為結尾。 巴勒斯坦人將第二天的5月15日稱作“災難日”。以色列在建國的同時，對巴勒斯坦居民實行了殘酷無情的移居政策。雖然巴勒斯坦人流下了血淚，但以色列人卻狂熱不已。在電視和收音機前鼓掌，在街上免費分發食物。 後來成為以色列戰爭英雄和首相的伊茲哈克·拉賓是以色列軍隊的年輕將領，他在兵營與部下們一起看電視。他的父母是移居到以色列後握槍的猶國復國主義者。拉賓18歲時加入英軍組織的猶太人特種部隊，與維希法蘭西軍隊（協助納粹德國的法軍）展開了戰鬥。 他對以色列獨立的感慨勢必是是別具一格。但是，曾是熱血獨立鬥士拉賓在本·古裏安的演講結束之前下令關掉電視機。以色列一發表獨立宣言，埃及、敘利亞、約旦等周邊5個國家便立即向以色列發動了進攻。拉賓不是害怕戰爭的人，但他對毫無準備和草率的戰爭感到憤怒。他預測許多同僚和部下會犧牲。 拉賓悲觀看待的第一次中東戰爭以以色列的勝利而告終。雖然被稱為“奇跡般的勝利”，但現代軍事家認為這是必然的結果。雖然強國的支援是決定性的，但是阿拉伯軍隊的訓練水平非常低。這是真正的原因。兵力、武器、精神力、名分……這一切再好，沒有訓練的軍隊是起不到作用的。雖然對巴勒斯坦居民的悲傷深表同情，但也不能忘記，沒有久經訓練、組織有序的軍隊，是造成悲劇的原因。

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