4·7再補選關乎總統選舉前途，李洛淵有反轉的機會嗎？. April. 06, 2021 07:45. by 金志炫 jhk85@donga.com. “和候選人一樣迫切需要此次選舉的人，就是常任選舉對策委員長李洛淵（照片）。” 共同民主黨的一名議員5日對李洛淵的處境做出了上述表示。因為，此次選舉結果將決定李洛淵的下屆總統選舉競選。 李洛淵上個月初辭去黨代表（黨首）職務後不久就出任選舉對策委員長，一個月以來一直全面負責選舉。但是，由於爆出意料之外的韓國土地住宅公社“投機疑惑”事件，共同民主黨的支持率下跌，他的下屆總統選舉候選人支持率也跌至一位數。 如果共同民主黨此次選舉中在某一地獲勝，李洛淵很有可能會得到“在艱難的選舉中獲勝”的評價，同時還會獲得提升黨內領導力和個人支持率的機會。相反，如果首爾和釜山都敗北，不僅是共同民主黨，李洛淵也會受到不小的打擊。執政圈一名有關人士表示：“李洛淵的支持率已跌至一位數，如果連同選舉也遭遇慘敗，很難找到引領總統選舉的動力。” 但是，黨內有人主張：“即使在選舉中敗北，也很難將責任轉嫁給李洛淵。”一名執政黨重要議員表示：“土地住宅公社風波等意想不到的變數導致此次選舉成為李舜臣將軍也無法取勝的選舉。”首都圈地區的一名執政黨議員表示：“以此次選舉為起點，政界的話題可能會從鮮明性競爭轉變為社會團結。如果中間層擴張戰略再次成為執政黨的課題，李洛淵的聲音可能會進一步變大。”

한국어