《專欄）變得自由的勇氣. April. 05, 2021 08:39. by / /. “人需要一定程度的瘋狂。”——電影《希臘人佐巴》 這是電影《希臘人佐巴》（1964年）中，臉皮厚、即興式卻具備人生智慧的中年男子佐巴（安東尼·奎恩飾）對像模範生一樣正經的作家巴吉爾（艾倫·貝茨飾）所說的話。佐巴對一慣理性思考和行動的巴吉爾說，要果斷地擺脫束縛自己的枷鎖，只有這樣才能自由。巴吉爾一直主要通過書籍接觸人生，通過佐巴了解了真實的生活。 現在回想起這部影片，就會想起兩個男人在海邊跳舞的最後場面，並生動地感受到他們的自由和喜悅。自由對個人生活和人類歷史發展來說，都是寶貴的價值。許多哲學家主張，近代民主的核心是自由，而這種自由是以理性和知性為擔保的。但在《希臘人佐巴》中，感性極大化的“瘋狂”發出了讓人自由的信息。也許，瘋狂指的是打破束縛自己的習慣、道德乃至社會制度的勇氣。另外，有時是可以在金錢和權力面前適當“傲慢”的生活態度吧！ 原作者卡贊特紮基斯是在整個人生中都重視自由價值的希臘代表性作家。他在克雷塔島的墓碑上也這樣刻著：“我什麽都不要，我什麽都不怕。我就是自由。” 近來的時代真憋悶。最重要的是，由於是新冠疫情引發的“大封鎖時代（the great lockdown）”，移動、集會、經濟活動等不可避免地受到制約，個人自由也被拘留，因此更是如此。此刻，我重新認識到沒有約束和拘束的生活有多珍貴，懷念卡贊特紮基斯的自由和佐巴的瘋狂。

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