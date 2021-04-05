《社論》美日“履行制裁”與中國“放寬制裁”……韓國對朝急躁癥招致的不合拍. April. 05, 2021 08:39. by 黃仁贊 hic@donga.com. 2日，韓、美、日安保室室長在拜登就任美國總統後首次會面。他們在會談結束後通過共同聲明表示：“共同對朝鮮的核和彈道導彈計劃表示了擔憂”，並強調“完全履行聯合國安理會決議”。雖然對盡快重啟朝美對話達成了共識，也沒有忘記對最近朝鮮發射彈道導彈的共同施壓。但是，中國外交部長王毅在幾個小時後舉行的韓中外長會談上強調放寬制裁的必要性稱：“應該切實解決朝鮮合理的安全關切。” 此次韓美日安保室長會談是為協商拜登政府的新對朝政策而舉行的。其中針對朝鮮3月25日發射彈道導彈一事，在表示憂慮的同時，反復強調完全履行制裁措施。由此可見，通過同同盟之間的合作對朝施壓這一“原則外交”已被確立為拜登政府即將推行的新對朝政策的基調。從最近朝鮮強調“硬碰硬、善對善”來看，朝美之間的對話可能很難達成妥協。越是這樣，以韓美日為首的國際社會對朝制裁合作就越應該沒有漏洞。對朝制裁的漏洞越大，朝鮮棄核的可能性就越小，這一點非常明確。 就對朝制裁問題，朝中表現出更加貼近的樣子，令人擔憂。王毅在韓中外長會談中敦促解決朝鮮合理安全關切就是如此。這句話主要出現在中國強調保障朝鮮體制和放寬制裁的時候。相當於是，韓國安保室室長在美國強調同美日之間的制裁合作時，外交部長在中國談論了緩和制裁的問題。而且，韓國外交部強調“中方再次表明了中國國家主席習近平訪韓的意願”，並公布了會談成果，但中方發表的言論中根本沒有提到這個問題。關於習主席的訪韓，似乎成了只有韓國剃頭擔子一頭熱的樣子。 從外交慣例上看，同時舉行韓美日安保室室長和韓中外長會談是非常陌生的事情。同盟可能會產生奇怪的看法。由於美中兩國對朝鮮的看法不同，因此發出不同的訊息也是可以預見的。盡管如此，韓國政府同時進行兩場活動，可能是為了說服美國並得到中國的協助，使朝核對話盡快恢復正常。但是，朝核問題不會僅憑“急躁癥”就能解決，何況美國還和“自上而下”對話保持著距離，因此必須正視，韓國政府的處境已今非昔比。越是這樣，如果在對朝問題上一味圖大，只會把事情搞砸。

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