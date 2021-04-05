“《Minari》給了我很多禮物，正在享受演技”. April. 05, 2021 08:39. by 孫宅均 sohn@donga.com. “近10年的時間裏，在美國養育了兩個孩子，經歷了離婚的痛苦後回到韓國時，人們都很討厭我。還聽說過‘離婚女不能上電視’。但是據說現在人們很喜歡我。這是很奇怪的事情，人們總是這樣。” 第98屆美國奧斯卡頒獎典禮將於本月25日舉行，憑借《水芹菜/Minari》獲得奧斯卡金像獎最佳女配角提名的演員尹汝貞(74歲•照片)在2日(當地時間)刊登的美國《紐約時報》視頻通話采訪中如是說。對於在電影《水芹菜》中飾演魅力四射的奶奶順子，成為首位獲得奧斯卡演技獎提名的韓國人，《紐約時報》評價尹某表示，“她擁有安靜的存在感和優雅氣質，有時她會確認鏡頭外同事需要的英語單詞，然後繼續回答。” “20世紀60年代初，當時10多歲的我到電視臺參觀學習，在兒童節目主持人的眼中，我第壹次以向觀眾分發禮物的角色出演電視節目。後來開始演電視劇，但當時自己連演技是什麽、喜歡什麽討厭什麽都不知道。” 尹女士回憶說，過了60歲，兒子的教育費負擔減輕後，自己才能夠集中精力“與我信任的人共事”。她說：“從回到國內後，直到兩個兒子上大學為止，無論多麽小的角色，我都不挑，認真去演。沒有學到演技的自卑感很強，所以更加努力地研究劇本。” “被人們討厭的時候，雖然想就此放棄，回到美國，但最終自己還是堅持了下來。《水芹菜》給了我很多禮物。生存下去，就這樣享受著演技。”

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