韓人超市發生鐵棍騷亂，美國“仇恨亞裔犯罪” 頻發. April. 05, 2021 08:39. by 兪載東 jarrett@donga.com. 在“仇恨亞裔”犯罪接連發生的美國，此次發生了黑人男子進入韓人經營的超市，胡亂揮舞1米多長的鐵棍，並引發騷亂的事件。該黑人對韓人夫婦喊道：“中國人啊，回妳們自己的國家吧。”另外，隨著最近社交網絡服務(SNS)公開相關視頻，壹名50多歲的韓裔男子在4個月前遭到素未謀面的10多歲青少年的毆打，肋骨骨折。該男子的家人在遭受暴力襲擊後，因不安感搬到了其他地區。 上月30日(當地時間)，壹名20多歲的黑人男子拿著鐵棍闖入北卡羅來納州夏洛特市巴士客運站內的超市，砸碎冰箱、架子等物品，引發了騷亂。店鋪內的閉路電視(CCTV)記錄了看到這壹幕的顧客們害怕得往外逃的場面。該超市是曾擔任夏洛特韓人會會長的卡羅來納韓人會聯合會理事長成烈文夫婦經營的店鋪。

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