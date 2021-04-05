“忘掉季前賽的低迷狀態吧”，金河成擊出首支安打並取得首次打點. April. 05, 2021 08:39. by 姜泓求 windup@donga.com. 美國職業棒球大聯盟(MLB)聖地亞哥教士隊的金河成(26歲)在常規賽第2場比賽，也是第2個擊球位上首次擊出安打。4日，在美國加利福尼亞州聖地亞哥Petco公園球場舉行的與亞利桑那響尾蛇隊的主場比賽中，在第1局下半局2人出局1、2壘有人的情況下，與對方首發投手凱勒普•史密斯(30歲)經過壹番苦戰，終於擊中對方投出的第7個球，並制造了左前安打。他攻占了時速91.8英裏(約148公裏)的四縫線快速球，將2壘跑壘員威爾•邁爾斯招入本壘。 在2日的揭幕戰上，以替補擊球手身份出場並因三振出局而退場的金河成當天作為6號擊球手兼2壘手首發出場。左撇子選手史密斯代替缺陣的埃裏克•霍斯默(32歲)，由傑克•克羅寧沃斯(27歲)從2壘手轉為1壘手，金河成抓住了首發出場的機會。當天，金河成在第3局下半局作為首發擊球手出場，擊中對方投手投出的89.6英裏(約144公裏)的四縫線快速球，制造了左前安打。這是他個人的首次連續安打，也是多支安打的比賽，當天他共取得了4個有效擊球、2支安打、1打點的成績。這也彌補了春季集訓期間0.167擊球率貧打的遺憾。 在第1局下半局，金河成擊出第壹個安打後，替補席上的隊友們也像自己的事壹樣高興。特別是，球隊的招牌擊球手曼尼•馬查多(29歲)從對方防守隊員手中接過安打球後，將球藏在左手，並用右手將其它球扔向觀眾席。賽後金河成表示：“沒有看到那個場面”，“從主教練到各位助教都非常照顧我，對適應很有幫助。”對於當天親自來到賽場的父母，他表示：“希望自己表現好的就是我的家人。心情很好。”當天，聖地亞哥以7比0獲勝，並以3連勝的成績登上國家聯盟(NL)西部賽區榜首位置。 另外，未能進入球隊揭幕戰大名單的得克薩斯騎警隊的梁玹種(34歲)也有可能提前被召喚。因為得克薩斯隊在新賽季開幕後與堪薩斯城皇家隊的2場比賽中失掉25分，陷入了2連敗的泥潭。梁玹種目前沒有被下放到二流職業聯賽，而是被包括在“Taxi Squad”中。這是受新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情影響，選手個別移動變得困難，客場比賽期間與選手團同行的壹種預備名單。

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