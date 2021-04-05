3M-可口可樂等73家企業招募青年實習生. April. 05, 2021 08:39. by 姜昇賢 byhuman@donga.com. 首爾市4日表示，將進行全球企業參與的實習項目“首爾型青年實習職務訓練營”。這是為了稍微減輕壹點隨著新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情的延長，持續壹年多的青年求職難而準備的。 截止到26日，共選拔350人，但招募人員的10%將選拔基礎生活費領取者等弱勢群體。包括有發展潛力的創業企業在內，參與企業共有73家。3M、GM、P&G、強生、韓國楊森、VISA、可口可樂、AIA等多家國際企業也將參與其中。 在首爾市民中，只要是18歲以上、34歲以下(以公告日為準)的未就業青年都可以申請。招募領域包括△工商管理(20名)△宣傳•廣告•設計(45名)△市場營銷(120名)△網絡開發(27名)△應用程序開發(38名)△(國際)工商管理(40名)△(國際)市場營銷(60名)等7個領域。只要通過各職務教育機關的網站進行報名即可。 如果被選為首爾型青年實習生，那麽接受3個月的職務教育後，將擔任3個月的實習職員。首爾市將支援3個月的實習工資和職務教育費用等每人1000萬韓元左右。 據統計廳最近發表的《2月雇傭動向》顯示，青年層(15~29歲)就業人數比1年前減少了14.2萬人。從去年2月開始，連續1年零1個月呈下降趨勢。失業人數為41.6萬人，增加了3.5萬人。失業率也達到10.1%，是2017年2月(12.3%)以來的最高值。

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