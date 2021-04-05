美國表示“完全履行聯合國對朝制裁”的當天，中國敦促“韓國努力放寬制裁”. April. 05, 2021 08:39. by 尹完準記者、崔誌善記者 zeitung@donga.com、aurinko@donga.com. 美國表示韓美日三國安保室室長強調“完全履行聯合國安理會對朝鮮制裁決議”的當天，中國要求韓國“為解決朝鮮合理的安全關切而努力”。中國一直將“朝鮮合理的安全憂慮”用在保障朝鮮體制和放寬對朝制裁等方面。 美國白宮當地時間2日在馬裏蘭州安納波利斯海軍士官學校舉行的韓美日三國安保室長會議結束後發表的聯合媒體聲明中強調：“三國安保室長一致認為，朝鮮等國際社會完全履行聯合國安理會決議非常重要。二國將為防止核擴散和在韓半島加強（對朝）威懾並維護和平與穩定而繼續合作。”聲明還表示：“三方就朝鮮核及彈道導彈計劃的擔憂達成了共識，同時重申了為實現無核化而通過韓美日三方協調合作解決這些問題的意誌。”即，在強調對朝遏制的同時，向朝鮮和中國施壓，要求遵守對朝制裁。 青瓦臺國家安全室室長徐薰在會議結束後接受記者采訪時表示：“韓美日就朝核問題的緊迫性和外交解決的必要性達成了共識，一致認為應該繼續努力使朝美談判早日重啟。”但通過韓美日三國協調，白宮發表的聲明中並沒有包括盡快重啟朝美協商。 另一方面，中國外長王毅3日在中國福建省廈門舉行的韓中外長會談上向韓國外長鄭義溶表示：“一定要維護韓半島和平與穩定，切實解決朝鮮合理安全關切。各方應為此作出積極努力。”王毅還表示：“中國希望與韓國在5G移動通信、半導體集成電路等領域加強合作，成為高質量的合作夥伴。”據悉，把半導體作為牽制中國的國家安保焦點問題開始討論半導體問題的美國，在韓美日安保室長會議上主要討論了維持3國半導體供應鏈的問題。

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