韓國企業景氣展望7年來最高. April. 05, 2021 08:40. by 徐東一 dong@donga.com. 韓國制造企業第二季度（4月∼6月）的感受景氣展望大幅改善。據分析，這反映了接種新冠疫苗後對經濟復蘇的期待感。 大韓商工會議所4日公布了以全國2200多家制造企業為對象進行調查的“第二季度景氣展望指數（BSI）”。結果顯示，經濟展望指數比第一季度（1月∼3月，75）上升了24點，達到99點。這是繼2014年第三季度（7月∼9月，103）之後的最高值。如果BSI在100以上，就意味著“很多企業對下季度景氣持肯定態度”，如果BSI在100以下，則正好相反。 從行業來看，化妝品（107）、信息技術家電（105）、機械（105）、醫療精密（104）、食品飲料（103）等均超過了標準值100。相反，造船及零部件行業（71）、出版印刷（86）、煉油石化（90）等行業還不到100。 韓國商工會議所當天分析說：“由於主要國家采取大規模經濟扶持政策並全世界範圍內接種疫苗的擴大，國內制造企業對經濟復蘇的期待感正不斷提高。” 另外，就“今年將對整個經營產生影響的對外風險”的提問（多項選擇），在企業的答復中，匯率變動性（42.9%）、油價等原材料價格上漲（27.9%）、包括美中貿易矛盾在內的貿易保護主義（25.5%）、新興國家經濟低迷（24.3%）等。對“國內風險”的提問（多項選擇）中，答復中從高到低分別為“新冠疫情再次流行”（77.5%）、“企業負擔法案立法”（28%）、“隨著美國國債利率上升，國內利率有可能再次發作”（27.1%）、“家庭負債增加”（12.6%）等。

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