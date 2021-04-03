頻道A釣魚綜藝《都市漁夫》受到海水部部長嘉獎. April. 03, 2021 07:52. by 金哉希 jetti@donga.com. 頻道A的綜藝節目《都市漁夫》受到了海洋水產部部長文成赫頒發的第10屆水產人日紀念有功表彰。海洋水產部1日在慶北浦項市舉行的“水產人日”紀念儀式上表示：“《都市漁夫》以全國大海為背景，宣傳了多種魚種和地區代表性水產品，為形成國民對水產業的共識做出了貢獻。”當天與作為出演嘉賓代表出席的演員李德華壹起領獎的頻道A CP張始源表示：“能夠得到寶貴的表彰感到很榮幸。感謝在3年多的時間裏帶著與眾不同的熱情參加節目的演出人員和制作團隊。” 從2017年9月開始播出的《都市漁夫》在3年半的時間裏推出了兩季，受到了國內800多萬名釣魚人口的喜愛。雖然之前也有釣魚頻道，但是以釣魚為素材的綜藝節目，《都市漁夫》算是首檔。通過以國內外海洋和淡水為背景釣多種魚種的樣子，得到了普通人也親切接受釣魚的好評。 《都市漁夫》的人氣要素是實際釣魚狂人出演人員在節目中展現的默契度。以分別有58年、47年釣齡的李德華、李敬揆為首，擁有高價釣魚裝備的李泰坤、釣魚專家朴鎮哲職業選手、通過愉快的口才增加趣味的李壽根、金俊鉉、池相烈等給觀眾們帶來了真摯和快樂。 《都市漁夫》將於下月推出第三季。張CP在當天的頒獎典禮上表示：“即將開始《都市漁夫》第三季的拍攝。增添樂趣和新鮮感，為國民帶來快樂。5月份敬請期待。”

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