時隔42天再現最多確診，放松警惕後令人不能安心的第四次大流行. April. 03, 2021 07:52. . 截至昨天零時，一日新增新冠確診患者558人，是42天來確診人數最多的一次。從3月31日起，連續3天出現500多名確診患者，再加上春風漸暖，外出和聚會也增多，因此，對第四次大流行的擔憂日益加深。 特別是，隨著上個月15日首都圈特別防疫對策實行前為20%左右的非首都圈新確診比重擴大到40%左右，感染擴散到全國的現象非同尋常。釜山從當天起取消營業時間限制，娛樂場所開始通宵營業，最近一周內確診了327人，因此從昨天正午開始將“保持社交距離”從1.5級提升到2級。包括在桑拿屋等地發生集體感染的全北全州在內，慶尚南道晉州、江原道東海等地也將其上調至2級。 第四次大流行之所以令人擔憂，是因為最近的趨勢與去年12月確診者劇增時情況相似。當時，連續5天單日確診人數為500名至600人，但突然增至1000人左右。今後一周是關鍵。從昨天開始，主要百貨商店開始定期打折活動，接下來是清明及復活節（4日）、韓餐日（5日）。舉行再補選的7日等，移動量可能會增加。大學也迎來期中考試的考試期間，校內設施的密度有所提高，令人擔憂。觀賞春花的遊人就更不用說了。 如果疫苗接種速度快，應該不會感到不安，但韓國的疫苗接種率只有1.76%（第一劑接種人數為914069人）。在政府遲遲才開始確保疫苗的情況下，各國表現出了越來越多的本國優先主義形態。政府前天成立“泛政府疫苗引進工作組”，哪怕從現在開始，也要動員所有力量確保疫苗。 為了度過“沒有疫苗的春天”，無論如何強調國民自發參與防疫工作都不為過。雖然會很累很辛苦，但是違反禁止5人以上聚集規定的“分桌子”聚餐等變通方法，也是絕對禁止的。首先要防止第四次大流行，恢復日常生活。現在應重新勒緊放松的警惕心的韁繩。布林肯訪韓期間，徐薰告訴他“朝中正在籌備首腦會談” 據悉，青瓦臺國家安全室室長徐薰上個月告知為參加韓美外長和國防部長“2+2會談”而訪韓的美國國務卿安東尼•布林肯，朝中目前正在準備首腦會談。另外，外交部長鄭義溶也對布林肯表示，中國是韓半島和平進程中不可或缺的（indispensable）必要存在。 有分析認為，韓國外交安保最高負責人提及朝中首腦會談準備情況，是要保存朝美首腦會談的火種，並強調中國在這一過程中的作用。但一名了解韓美外交、國防部長“2+2會談”等韓美對話的美國政府有關人士3月31日告訴《東亞日報》：“將密切關註朝中首腦會談的準備前景和進展等情況。但美國政府目前同朝鮮舉行高級別對話的意誌非常薄弱。” 據悉，徐薰向3月17日和18日對韓國進行為期兩天訪問的布林肯介紹了朝鮮國務委員會委員長金正恩目前正在準備同中國國家主席習近平舉行首腦會談的情況，同時介紹了主旨為朝美對話“前兆（precursor）”的意見。分析認為，這可能是為了讓人們回想起2018年6月在新加坡舉行朝美首腦會談之前，同年3月和5月朝中首腦兩次舉行會談的前例，以把握舉行朝美首腦會談的可能性。 一名了解布林肯與徐薰和鄭義溶對話內容的美國政府有關人士對本報表示：“在朝核談判過程中，中國可能是重要因素，但在中國的好戰情緒像現在這樣凸現出來的情況下，很難將他們（中國）視為積極的談判參與者。”

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