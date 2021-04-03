以車為家的人們…在路上尋找希望. April. 03, 2021 07:54. by 金哉希 jetti@donga.com. “有些人稱他們為‘無家者’。新的“遊牧民”們拒絕使用這一標簽。他們非常簡單地稱自己為“無房者”。 無家者和無房者。這兩個單詞看起來沒有多大差異，但2008年全球金融危機爆發後出現的美國新型“遊牧民”們予以嚴格區分。對於他們來說，雖然沒有由傳統形態的水泥混凝土墻和柱子構成的房子（house），但有著把身體放在夜間睡覺和吃飯的空間的家（home）。對於他們來說，家是面包車、娛樂車或皮卡。身為記者的筆者用3年時間緊緊隨訪了把車當作家流浪街頭的“遊牧民”們。他分析了受金融危機影響而遭受打擊的他們的生活是如何崩潰和變化的。 書的中心是64歲的琳達•梅。梅也是因為不斷上漲的房租和低工資而選擇了街頭生活的人之一。琳達乘坐著自己的家——一輛黃色的拖車，在全國各地尋找工作。從國家森林營地的管理人到年末旺季雇用“遊牧民”的亞馬遜物流倉庫生產職，一邊在街頭流浪，一邊工作。作者通過展示因各種原因而生活在路上的人們，暴露出了“系統崩潰”帶來的災難不得不由個人全部承擔的美國現實。 這本書介紹了在路上的生活並不是單純為了生存的旅程。“遊牧民”們到處流動，遭遇意想不到的幸福。他們會裝飾自己的貨車，與新成員見面，共享心中的傷痛和回憶。如果輪胎爆胎，他們就眾籌資金，互相幫助。通過這種場面，他們從悲劇中發現希望的樂觀性令人贊嘆。 這本書還被拍成由美籍華裔導演克洛伊•趙執導、由弗朗西斯•麥克唐蒙德主演的同名影片。影片包攬了威尼斯國際電影節金獅獎、金球獎的最佳作品獎等獎項。在25日舉行的奧斯卡頒獎典禮上，影片還獲得了最佳影片獎、最佳導演獎、最佳女主角獎等6個獎項的提名。

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