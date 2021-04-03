世界億萬富翁2365名中有30名韓國人，韓國首富是金正宙. April. 03, 2021 07:54. by 紐約=劉才東 常駐記者/ 趙維拉記者 jyr0101@donga.com. 據統計，雖然新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)的全球性大流行導致無數人死去，各國經濟陷入困境，但世界上數壹數二的億萬富翁們的資產反而增長更快。 據美國智庫—政策研究所(IPS)上月31日(當地時間)公開的資料顯示，全世界2365名富翁的財產合計在過去1年裏從8.04萬億美元(約9060萬億韓元)劇增到12.39萬億美元(約1.397京韓元)，激增了54%。IPS以《福布斯》和彭博社的統計為基礎，比較了目前凈資產超過10億美元(約1.1272萬億韓元)的富翁們從去年3月18日到今年3月18日的財產變動額，並制定了報告書。 世界首富是亞馬遜首席執行官傑夫•貝佐斯，他的財產在壹年內增加了58%，達到1781億美元。法國路易威登(LVMH)集團總裁伯納德•阿諾特壹家以增加114%的1626億美元排在第二位，特斯拉CEO埃隆•馬斯克以1621億美元排在第三位。馬斯克的財產在全球性大流行病期間隨著特斯拉的股價飆升，在1年內足足增加了6倍以上。緊隨其後的是微軟創始人比爾•蓋茨(1265億美元•增加29%)、Facebook CEO馬克•紮克伯格(增加1017億美元•增加86%)、伯克希爾-哈撒韋公司總裁沃倫•巴菲特(增加965億美元•增加43%)等。 在2365名富豪名單中，韓國人有30多人。NXC代表金正宙以141億美元排在最高，位居全球第144位。接著，Celltrion會長徐廷珍(138億美元)、Kakao理事會議長金範洙(97億美元)、三星電子副會長李在镕(84億美元)等人也榜上有名。 過去壹年裏，財產增加500%以上，被列入“500%俱樂部”的新興億萬富翁也多達13人。其中包括最近讓Coupang在紐約股市上市的金範錫理事會議長(增加670%)。 報告書分析稱：“其中多數人在全球性大流行病狀況下，獲得了競爭企業減少的利益”，“在富人更加富有的時候，世界經濟出現了負增長，女性和青年、貧困階層受到了沖擊，不平等現象加速。”

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