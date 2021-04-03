令人遺憾的逆轉兩分本壘打，柳賢振錯失勝利投手. April. 03, 2021 07:54. by 李憲宰 uni@donga.com. 與勝利沒有緣分。但是，這又是壹個讓人期待“怪物賽季”的好投球內容。 作為首位連續3年在美國職棒大聯盟揭幕戰上首發出場的韓國人，柳賢振(34歲•多倫多藍鳥隊)邁出了順利的第壹步。2日，柳賢振在美國紐約洋基體育場舉行的與紐約洋基隊的揭幕戰上首發出場，在5又3分之1局內取得了4個被安打、1個四壞球上壘、6個三振、2失分的成績。在與美國聯盟賽揚獎候選人第壹順位的蓋瑞特•科爾的首次先發對決中，他也毫不示弱。投出最高時速160公裏的快速球的科爾在當天的5又3分之1局內取得了5個被安打、2個四壞球上壘、8個三振、2失分的成績。 這是符合王牌投手稱號的好投。在寒冷的天氣並刮強風的情況下，踏上投手踏板的柳賢振利用快速球和主要武器變速球等，很好地阻擊了洋基隊的擊球陣容。 只是壹個失誤讓人感到遺憾。在第1局下半局，柳賢振以2個三振愉快地出發，在1比0領先的第2局下半局，在2人出局1人在壘的情況下，被加裏•桑切斯擊出了反敗為勝的2分本壘打。為了抓住壞球數而投出的第壹球直線球(時速147公裏)被擠到了中間。但是柳賢振從第3局開始到下場為止，以無失分的成績阻擋了強大的洋基隊的擊球陣容。 直球最高時速是148公裏。他投出了33個主要武器變速球和26個卡特球。總投球數為92個。 多倫多隊在1比2落後的第5局，特奧斯卡•埃爾南德斯面對科爾擊出了越過左側圍墻的平分本壘打，將比分扳平，並在延長賽第10局，憑借蘭德爾•格裏奇的決勝2壘打，以3比2獲勝。《多倫多太陽》等當地媒體紛紛評論說：“柳賢振的堅固投球成為了球隊獲勝的基礎。”但是柳賢振在比賽結束後表示，“說實話，我覺得自己本場的表現是最差的。雖然我們隊率先得分，但很遺憾很快就被對方擊出反敗為勝的本壘打。” 今年加盟聖地亞哥隊的內野手金河成(26歲)在與亞利桑那響尾蛇隊的揭幕戰上，在第7局下半局2人出局後，作為替補上場被三振出局。最終球隊以8比7獲勝。被寄予厚望的得克薩斯騎警隊的左手投手梁玹種(33歲)沒能出現在球隊的揭幕戰大名單上。

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