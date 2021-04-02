青年們在問：“為什麽我們要因為房子而絕望？”. April. 02, 2021 07:36. . 因房價暴漲而失去購房機會的青年們的憤怒和絕望感正在擴大。甚至產生了“被拋棄”的想法，甚至出現了“如果是我爬不上去的梯子，幹脆推倒算了”的言論。《東亞日報》2021年通過創刊企劃《此極與彼極——青年和青年相遇》聽取了青年們的聲音。無論是保守還是進步傾向，對於韓國青年來說，房地產都是絕望和不信任的對象。如果現在還不出臺能解決青年居住問題的實質性對策，預計不僅結婚和生育減少，社會混亂和矛盾也將不可避免。 參加討論的賓秀珍向10處青年租賃住宅提交了申請。她在9次落榜後，唯一一處得中並住了下來。她說，租賃住宅的入住和就業一樣困難。她本人雖然很幸運，但更多的朋友沒有地方住。政府雖然作為青年居住福利推出了租賃住宅，但實際上遠遠不夠。 借錢買房子的年輕人也同樣感到不安。乍一聽房價上漲似乎取得了成功，但利率上漲的消息讓人擔心貸款利息。如今的情況是，每4名青年中就有1人放棄就業或在家閑著。如果找不到穩定的工作，連借錢的機會都不會有。每當政府出臺政策時房價反而上漲，因此甚至出現了“什麽都不做才好”的說法。 還有很多年輕人根本沒有買自己的房子的夢想。李鎮明說：“房價漲得太高，根本不敢爬那麽高的梯子。”正如他所說，房價對於搭梯子來說太高了。首爾公寓的中位價格在現政府上臺時是6億多韓元，但現在已接近10億韓元。據韓國教育開發院統計，去年畢業生中就業者的平均年薪為3115萬韓元。要想購買首爾中高檔公寓，就得32年裏一分錢也不花把工資全部攢起來。青年們說：“有能力誠實工作還債的青年，一定要擁有自己的房子。”也就是說，青年的貸款壁壘太高。 原本認為房屋充足的政府後來轉向供給政策。但房價已經上漲到了大漲特漲的水平。有關工作崗位、貸款、供應量等青年住房的所有方面都很差。應該增加實質性的住宅供給，給青年們總有一天能買房的希望。應該擴大租賃住宅和租賃支援等安全網，並仔細盤點青年貸款制度。

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