要是有人問妳的故鄉是哪裏？. April. 02, 2021 07:36. . 早些時候，古堂曹晚植先生就打出了“不要問故鄉在哪裏”的標語，帶頭打破地域感情。雖然問故鄉是人們對那個人的關心和親近感，但很多人因此產生成見，負效果似乎更多。也許最近成為全世界焦點的種族歧視也是類似這種道理，所以令人心痛。故鄉不同又如何，人種不同又如何。最終我們還是在同壹個地球星上生活。 不久前和朋友在酒桌上發生了不合時宜的故鄉爭論。我們都是在首爾見到的同齡朋友，故鄉也各不相同。酒席正酣，平時也喜歡問故鄉的壹位朋友問身邊的朋友。“那妳出生在全州嗎？“我出生在全州，兩歲時因為父親的工作而搬到忠南扶余，在那裏生活到6年級，上初中後又回到了全州。”“那全州不是妳的故鄉啊。比起在全州生活的日子，在忠南扶余生活的日子不是更多嗎？”“但我是在全州出生，又在全州上的初高中，所以全州是故鄉啊。”“大學呢？”“我在首爾上大學，退伍後壹直生活到現在”“那麽在首爾生活的時間更多啊。但是為什麽說故鄉是全州呢？”“不是有人說小時候生活的地方，就是故鄉啊。那妳呢？” 這時旁邊的朋友說：“我住在忠北報恩，隨著大壩進入我的家鄉，家鄉成了浸水區。所以7歲時搬到了大田。然後從大田大學畢業，現在生活在首爾。”“但是，妳為什麽總說故鄉是大田呢？難道不是忠北報恩嗎？”“在大田生活了更長時間，所以大田是故鄉啊。”“如果算生活更長時間的話，不是在首爾生活了更長時間嗎？但故鄉還是大田啊！” 事實上，雖然我出生於忠北忠州，在那裏畢業，但父母去世後，我不經常回老家。盡管如此，我還是認為自己的故鄉是忠州，但在首爾生活時間越來越長，最近對故鄉沒有什麽感懷。以前，偶爾回到故鄉，從出高速公路忠州收費站開始，心裏就特別激動，每當經過蘋果樹林蔭道時，就像被母親抱在懷裏壹樣舒服。最近，家鄉也發生了很大變化，學生時代經常去的炒年糕店或中餐館都消失了，幾乎沒有地方可以感受到故鄉的鄉愁。因此，比起回故鄉，從故鄉來首爾時，看到散發著某種臭煙味和陰沈的首爾天空時，心裏才會踏實。難道說，貼肉生活就是家人，產生感情就是故鄉嗎？ 雖然有很多解釋，但最能體會到的是“藏在內心深處，思念和產生感情的地方就是故鄉”這句話。如果問不是出生地，而是思念和產生感情的地方，比起地域感情，首先會想起回憶。今天想起了第壹次來首爾獨居的新月洞坡路。沒有壹個人認識，但在那裏生活了3年，有了常去的餐廳，也有了常去的書店，讓我產生依賴和得到安慰的地方就是新月洞青瓦加油站前的小區。

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