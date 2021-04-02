起亞EV6事前預約大賣…首日超過壹整年銷售目標. April. 02, 2021 07:37. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 起亞上月公開的首款專用(純)電動汽車“EV6”(照片)僅在事前預售第壹天就完成了今年壹整年銷售目標的1.5倍以上。 起亞汽車1日表示，上月31日通過本公司網站和全國營業網點接受預約的結果，僅當天壹天就達到了2.1016萬輛。這不僅超過了起亞今年的EV6國內銷售目標(1.3萬輛)162%，也是起亞歷代運動型多功能車(SUV)預售第壹天最大的數量。SUV中之前的最高記錄是2019年11月第四代索蘭托擁有的1.8941萬輛，而在起亞汽車所有車型中，則是去年7月休旅車(RV)第四代嘉年華創造的2.3006萬輛。 由於EV6的暢銷，現代汽車集團僅在2月末的事前簽約第壹天就以2.376萬輛刷新了集團全體新紀錄，與“IONIQ5”壹起在國內成功打開了電動汽車市場。有評價稱，考慮到去年韓國國內銷售最多的電動汽車是美國特斯拉的轎車“Model 3”，為1.1萬多輛，等待現代汽車、起亞“可用的電動車”的潛在需求也得到了確認。 但也有人擔心IONIQ5和EV6的所有預約申請者很難在年內拿到新車。因為現代汽車、起亞汽車的專用電動汽車生產處於初期階段，生產工藝尚未穩定化，而且世界性的車載半導體緊缺現象到第二季度(4~6月)為止將極其嚴重。

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