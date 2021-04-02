美國洛杉磯附近又發生槍擊事件……4人死亡. April. 02, 2021 07:36. by 趙維拉記者 jyr0101@donga.com. 3月31日，美國加利福尼亞州奧蘭治縣一幢大樓發生了槍擊事件，導致包括1名兒童在內的4人死亡，5人受傷。嫌疑人和受害者的信息還沒有公開。《洛杉磯時報》報道說，由於此次事件，美國繼發生佐治亞州亞特蘭大按摩院、科羅拉多州沃爾德超市槍擊事件後，2周內發生了3起槍擊事件。 據美聯社等媒體透露，當天下午5時30分左右，警方接到了在洛杉磯市中心以南約50公裏處奧蘭治縣一個大廈內發生槍擊事件的舉報。發生事件的地方是2層的辦公用建築物，共有保險企業、房地產、演講學院和手機修理店等12個小規模經營方進駐。 槍擊事件始於建築物內部，之後又轉移到建築物前院。在事發建築物內經營汽車塗色工廠的烏瓦爾多•馬德裏加爾對《洛杉磯時報》說：“剛開始聽到了十多聲槍聲，隨後剛剛安靜下來，警察就趕到了現場。警方來後，室內仍傳來像開槍一樣的聲音。” 警察與嫌疑人展開了槍戰。《洛杉磯時報》報道說，犯罪嫌疑人受了槍傷，被送往醫院，情況非常危急。但奧蘭治縣警方發言人詹尼弗•俄麥表示，犯罪嫌疑人是被警方開槍擊中還是自己開槍，尚不清楚。 奧蘭治縣自1997年發生由前任警官開槍導致5人死亡的事件以後，一直沒有發生過大規模槍擊事件。加利福尼亞州州長凱文•紐瑟姆表示：“我的心都碎了。今晚將和經歷了慘痛悲劇的家人一起感同身受。”

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