朴映宣：“青年乘坐巴士地鐵享受40%優惠” VS 吳世勛：“在江北圈打造COEX一樣的知名地點”. April. 02, 2021 07:37. by 柳聖烈, 姜聲煇 ryu@donga.com,yolo@donga.com. 共同民主黨候選人朴映宣和“國民力量”黨候選人吳世勛在距離4月7日首爾市長補缺選舉提前投票還有一天的1日，分別展開了針對青年層的攻勢和首爾江北地區的遊說活動，呼籲選民投自己一票。 朴映宣當天輾轉於首爾麻浦、陽川、永登浦、江西等“西北部地區”，發表了針對青年的競選承諾等，著重吸引青年選民。朴映宣在首爾陽川區舉行的競選中就自己提出的“半價公寓”競選承諾表示：“20坪半價公寓價值約2億韓元，但（青年中）很多人對此感到有負擔。將實施相關制度，只交納房價的10%，以股權積累方式每年購買一部分，以便購買自己的住宅。”她還推出了以青年為對象、將公交車和地鐵票價優惠40%的“首爾青年通”計劃。 朴映宣當天下午訪問了原本沒有計劃的龍山城市記憶展示館。朴映宣提及吳世勛擔任首爾市長時發生的“龍山慘案”說：“引發龍山慘案的新城、再開發狂風的責任在吳世勛身上。”接著，她就吳世勛上個月31日在寬勛討論會上就龍山慘案表示“當時發生了非常暴力形式的抵抗”一事表示：“這是極其錯誤的語言暴力。” 當天，吳世勛在共同民主黨支持率較高的首爾城北區和所謂的“蘆原、道峰、江北”一帶發表了開發方面的競選承諾。吳世勛在城北區吉音洞的競選活動中承諾：“一定要在美阿十字路口地下建設地鐵換乘廣場等COEX之類的名去處。同時還將增設內部循環路和北部幹線線路的進出口。” 吳世勛當天在蘆原區京春線林蔭道的競選活動等場合多次強調“政權審判論”。他高聲說：“（共同民主黨和映宣）對想要審判現政府偽善行為的年輕人說要降低交通費。可以原諒這個政黨嗎？我很憤怒。”他接著呼籲：“希望借此機會讓文在寅總統反省，讓民主黨真心謝罪。” 就龍山慘案，吳世勛低姿態地表示：“不管是什麽情況，如果在動用公共權力的過程中能夠更加註意和慎重，就不會發生事故。我感到很痛心，感到責任，感到很抱歉。”

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