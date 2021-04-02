“張國榮，至今還想念妳”，香港各地出現追悼浪潮. April. 02, 2021 07:37. by 金藝允記者 yeah@donga.com. 為紀念2003年4月1日去世的世界級歌手兼演員張國榮(1956~2003年)逝世18周年，中國香港各地紛紛舉行了追悼活動。 據《香港01》等香港媒體報道，1日(當地時間)下午7時30分，在YouTube和Facebook頻道舉行了悼念張國榮的免費在線音樂會“想妳•張國榮2021”。曾與張國榮壹起發表二重唱曲的歌手許冠傑(73歲)等生前與張國榮有著深厚淵源的藝人參加了此次活動。以維多利亞港灣夜景為背景，用動畫將故人形象化的視頻、他的熱門歌曲《明星》等播出。 此次音樂會的題目是張國榮曾經的戀人唐鶴德(62歲)起的。唐鶴德1日在Instagram上傳故人的照片後寫道“想妳”。從當天開始到11日為止，在尖沙咀海運大廈也將舉行可以觀看故人的照片和電影海報等的追悼展示會。 每年4月1日，他的粉絲們都會在他去世的香港文華東方酒店前獻上無數鮮花。由於新型冠狀病毒肺炎疫情，去年沒有舉行粉絲俱樂部主辦的獻花活動，今年也將因下達禁止集合的命令等，沒有獻花活動。張國榮出身於著名紡織商家庭，先以歌手的身份獲得人氣後，於1979年踏足電影界。故人憑借《英雄本色》(1986年)、《倩女幽魂》(1987年)等獲得了超高人氣。

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