“柳寬順烈士的偉大義舉是不滅的偉勛”，白凡先生的親筆追掉詞向大眾公開. April. 01, 2021 07:25. by 朴昌圭 kyu@donga.com. 以“偉大的義舉”紀念柳寬順烈士逝世的白凡金九先生的親筆追悼詞被復原後將向大眾公開。 31日，行政安全部國家記錄院表示，為紀念1919年4月1日獨立萬歲運動，復原了有關柳寬順烈士的4份99張分量的稀有記錄。柳烈士因主導獨立萬歲運動的嫌疑被判有期徒刑，在西大門刑務所服刑，因拷問後遺癥於1920年9月28日去世。 此次復原的資料是柳寬順紀念事業會於1947年11月27日在忠南天安市並川面九尾山舉行“獨立萬歲運動紀念碑”揭幕活動時獻上的3份追悼詞和柳寬順烈士紀念館的收藏品。白凡先生在追悼詞中表示：“柳寬順烈士的偉大義舉和崇高的死亡與日月齊光，建立了千古不滅的豐功偉績”，“我們要繼承先烈的獨立精神和遺誌，努力實現祖國的完全自主獨立。” 當時在美軍政中擔任文教部部長的吳天錫的追悼詞也得到了復原。他把柳烈士形容為“民族的偉大領導人”、“高舉旗幟指揮的大膽勇士”。 柳烈士的侄子柳濟萬在20世紀40年代後期整理的90多張分量的《柳寬順紀實》也同時被復原。其中包括柳烈士的傳記、當時殉國烈士們的行蹤、電影《柳寬順》的劇本等。柳烈士的表姐、曾參與獨立萬歲運動的柳禮道知事(1986~1989年)幼年時期的照片此次也被復原，首次對外公開。 此次工作是由柳寬順烈士紀念館於去年5月向國家記錄院要求對口支援復原工作而進行的。國家記錄院從2018年開始支援民間及公共機關的毀損記錄物復原處理工作。截至目前，59個機關的7064張記錄物已得到復原。 白凡先生的追悼詞從1日開始可以在柳寬順烈士紀念館展示館觀看。被復原的其他記錄將在全國博物館藏品搜索網站“e-museum(www.emuseam.go.kr)”上公開。 國家記錄院記錄保存服務部部長徐正旭表示：“今後，我們將竭盡全力，確保國家重要記錄物不受損壞，安全地永久保存。”

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