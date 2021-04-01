房地產、國民團結、南北關系都不及格的文在寅政府四年. April. 01, 2021 07:25. . 《東亞日報》在創刊101周年之際，在3月28日和29日委托Research & Research進行的輿論調查結果顯示，在政府執政的4年裏，在5個代表性領域中，對房地產政策的否定評價最高，達到70.7%。對房地產政策的肯定評價僅為9.0%。在創造工作崗位、國民團結、經濟增長、改善南北關系等4個領域，否定評價都超過了肯定評價。調查對象為全國年滿18歲以上的1017名成年男女。 即使考慮到通常到執政後半期，總統的支持率就會下降，對政策的批評性評價也會隨之增加的情況，現政府也應該深刻認識到，在5個領域都是否定評價很多的事實。就連對現政府的支持傾向強烈的40多歲的人也對房地產政策、創造工作崗位、國民團結等方面做出很多批評性評價，這絕非可等閑視之的事情。 在推進政策的過程中，有可能出現一兩次執行錯誤。但是，連合理的批評和提出對策都拒絕的一意孤行式國政運營方式存在很大的問題。房地產政策被認為是最錯誤的經濟政策，盡管有很多人警告說房地產供應不足，但在過去4年裏，政府仍然強行制定了抑制需求一邊倒的對策。今年雖然制定了通過“2.4對策”大幅擴大公共主導供給的計劃，但隨著土地住宅公社投機疑惑不斷浮出水面，房地產政策的可信度已經從根本上出現裂痕。 不只是多數國民，而只關註強硬親文支持層的扭曲大眾觀也是問題所在。隨著泛執政圈在去年4月的議會選舉中確保了除改憲以外可以做任何事情的180個席位，明目張膽地展開了立法狂奔。對專家對主要政策提出的合理意見置之不理，與在野黨的合作也消失得無影無蹤。在任何一個領域都沒能得到平均分數的輿論調查結果，是對過去4年間積累下來的傲慢和封閉性國政運營的民心嚴重的評價。 執政勢力要為自己推進的政策成果所評價。在評價政策的同時，也不能推卸責任，認為是“在野黨的錯”“前政權的錯”。執政圈遲遲才承認房地產政策等方面存在錯誤，但執政黨和政府之間並未就政策修改方向進行具體協商，而是即興提出各種主張，因此很難消除這僅僅是考慮到4月7日重選、補選的懷疑。文在寅政府即使在剩下的一年裏也要虛心接受嚴峻的民心，果斷轉變政策基調。

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