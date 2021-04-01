面對死亡要謙虛. April. 01, 2021 07:25. . 還有把耶穌的死表現得如此悲慘和悲傷的畫嗎？15世紀意大利畫家安德烈亞·曼特尼亞將死去的耶穌描繪得活靈活現，令看的人感到震驚。而且，畫家還把這幅畫珍藏到他去世的那天。為什麽呢？很多畫家都畫過哀悼死去的耶穌的畫，但曼特尼亞的畫最有名和最具實驗性。 首先是構圖奇特。他以從腳底看的角度描繪了耶穌的屍體。為了在畫面中縱向描繪身體，他使用了極端的壓縮法。結果，耶穌的身體比實際的要短，腳也畫得很小。下垂的雙手和腳上，有被釘在十字架上時留下的鮮明傷痕。從覆蓋著冰冷屍體的布和從受傷的胸口看到的耶穌的臉上布滿了痛苦。在旁邊用手絹擦眼淚的女人是聖母瑪利亞。耶穌的弟子約翰和瑪麗亞·莫達萊娜也在一旁哭泣。 曼特尼亞與其他畫家不同，沒有美化耶穌。只是把痛苦地死去的一名青年的淒慘樣子展現在我們眼前。聖母也是以滿面皺紋描繪成因失去子女而痛苦呻吟的老母親。雖然如此，但也不能把耶穌刻畫成失敗者。畫家果斷地把耶穌的生殖器部署在畫作的中心。它象征著新生的誕生，即復活的希望。曼特尼亞把這幅畫一直放在身邊直到死亡。因為這幅畫不是為了教會或貴族，而是為了自己的葬禮用禮拜堂而制作的。當時他作為曼多的宮廷畫家，財富和名聲達到了頂峰，但他想到耶穌的受難和死亡，想要謙虛。 誰不怕死亡？雖然平均壽命在延長，但死亡仍然是令人恐懼的對象。曼特尼亞的畫似乎在警告生活在今天的我們在死亡面前要謙虛。而且，它似乎在說，喪失的悲傷是源自於愛的理所當然的感情，無需忍耐，盡情地悲傷吧。

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