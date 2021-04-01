“弗洛伊德事件”未成年目擊者們：“沒能幫你，抱歉”. April. 01, 2021 07:25. by 金民 kimmin@donga.com. “對喬治·普洛伊德的死感到很抱歉，好幾天沒睡著覺。我老是在想，本應該幫他的，哪怕是為了他而搏鬥呢。” 在因涉嫌用膝蓋壓死美國黑人喬治·弗洛伊德被起訴的前警官德裏克·肖賓（45歲）的公審中，目擊者達內拉·弗雷澤（18歲）作證時流著淚說了上述一席話。美國有線電視新聞網（CNN）等媒體報道說，3月30日在明尼蘇達州黑納芬縣地方法院舉行的第二次公審上，作為證人出席的目擊者似乎痛苦地證實了當時的狀況。 當時17歲的弗雷澤用智能手機拍攝了弗洛伊德的死亡畫面，並向社會媒體公開。因為她的這段視頻，美國全境爆發了“黑人生命也很寶貴（Black Lives Matter）”的示威。弗雷澤哽咽著說：“看著即將死去的弗洛伊德，我想起了黑人的自己、父親、兄弟、親戚和朋友。” 9歲少女目擊者也出席了法庭。這名少女沒有公開面部和姓名，只是通過聲音現場直播。她說，看到弗洛伊德時，“覺得悲傷而且有點生氣。為什麽呢，因為看起來像是那個人（警察）讓弗洛伊德停止呼吸，他把弗洛伊德弄痛了。” 明尼阿波利斯消防隊員詹納比·漢森（27歲）表示，自己試圖對弗洛伊德采取應急措施，但被警方阻止。事發當天，不值班的漢森在散步時發現弗洛伊德戴著手銬，被3名成年男子制服後一動不動。他說，我帶著摸摸弗洛伊德的脈搏並采取應急措施的想法走向警察，但被警察制止。當檢察官問“不能提供幫助時心情如何”時，他流著淚說：“太慌張和痛苦了。”他說：“冷靜下來後才意識到，這種情況應該報警。”他拍攝了視頻，並向911報了警。 當天出席公審的證人共有6人，其中4人是18歲以下的未成年人。《紐約時報》報道說：“年幼的目擊者帶著悲傷和憤怒的證詞深深紮進了美國人的心裏。他們證言時流下的眼淚也暴露出，她們也是受害者。”

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