“Genesis X”Coupe型電動概念車公開. April. 01, 2021 07:25. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 捷恩斯31日公開了以電動車為基礎的GT概念車“Genesis X”(照片)。概念車雖然不會銷售給普通顧客，但它包含了汽車公司今後指向的技術和設計方向。 捷恩斯X是捷恩斯的第5款概念車，是只有兩扇車門的Coupe形態。與普通轎車不同，該車尾部的設計非常流暢。捷恩斯在2016年“捷恩斯Coupe”停產後，再也沒有推出過Coupe車。GT是17、18世紀歐洲青年到各國旅行的“Grand Tour”的意大利語，如今在汽車業界被使用為給人留下敏捷印象的高性能Coupe車輛名稱。 捷恩斯X在正面配備了捷恩斯固有的盾牌模樣的格柵和兩排前照燈。與GT概念相符合，側面的引擎罩比較長，而背面看起來比較短。 特別是，為了符合面向未來的電動汽車，在正面格柵上強調了將鉆石中光的漫反射形象化的“G黑客帝國”模式。現代汽車在首款專用電動汽車“IONIQ 5”中首次亮相的“蚌殼式設計(Clamshell Hood)”也被采用。蚌殼式設計由引擎蓋和側面擋泥板不分離的壹個面板組成，體現出了簡潔的面貌。車內設計方面，將高級印象的褐色和藍色進行了適當的分配。所有操作界面和顯示器都是以保護司機的形式設計的。

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