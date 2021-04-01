執政黨候選人朴映宣30.3% VS 在野黨候選人吳世勛52.3%. April. 01, 2021 07:26. by 韓相準 alwaysj@donga.com. 一項調查結果顯示，在4月7日首爾市長補缺選舉即將舉行之際，“國民力量”黨候選人吳世勛進一步領先共同民主黨候選人朴映宣22個百分點。在下屆總統大選候選人支持率方面，前檢察總長尹錫悅（31.2%）和京畿道知事李在明（25.7%）進入了領先團隊。尹錫悅和李在明的差距在誤差範圍內。 《東亞日報》在創刊101周年之際，委托Research & Research在3月28日和29日以首爾地區821名選民為對象進行的輿論調查結果顯示，吳世勛獲得52.3%的支持率，在誤差範圍之外領先朴映宣（30.3%）。吳世勛在60歲以上選民中獲得65.1%的支持，並在所有年齡段都超過了朴映宣。據統計，在此次首爾市長補缺選舉中，48.8%的人“為了牽制和審判政府和執政黨支持在野黨”，24.7%的人“為了穩定國政運營支持執政黨”。 此外，3月28日和29日以全國1017名選民為對象，就“最適合做下屆總統人選的人選”進行了調查，結果顯示，尹錫悅的支持率為31.2%。其後依次為李在明（25.7%）、民主黨常任選舉對策委員長李洛淵（9.3%）、國民之黨代表安哲秀（4.7%）。尹錫悅在首爾獲得了36.2%的支持率，在除湖南以外的所有地區都位居第一。湖南地區支持率排在第一位的是李洛淵，支持率為26.8%。 關於文在寅總統的履職情況，36.3%的人回答“做得好”，57.4%的人回答“做得不好”。1年前，《東亞日報》為迎接創刊100周年進行了一次調查。結果顯示，55.4%的國民表示肯定，39.3%的國民表示否定。文在寅政府最錯誤的經濟政策是房地產政策（54.7%）。據統計，各政策領域的分數（滿分為100分）為：改善南北關系42.9分、經濟增長38.7分、創造工作崗位34.3分、國民團結36.2分、房地產政策20.8分。 調查以有線（20%）和無線（80%）電話采訪的方式進行，標本誤差在首爾地區調查95%與信任水平±3.4%，在全國調查95%與信任水平±3.1%。詳細內容可登錄中央選舉輿論調查審議委員會網站查看。

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