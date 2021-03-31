拜登“無意與金正恩見面”……必須打破韓朝美首腦會晤的幻想. March. 31, 2021 07:19. . 美國白宮29日表示，美國總統拜登無意與朝鮮國務委員會委員長金正恩見面。對於準備朝美首腦會晤的問題，白宮發言人簡·普薩基表示：“拜登總統接近（朝鮮的）方式將大為不同，（與金正恩會面）不是他的意圖。”此外，朝鮮國務委員會委員長金正恩的妹妹金與正昨天指責文在寅總統“厚顏無恥到了極點”，指責韓國在開發彈道導彈的同時將朝鮮發射彈道導彈視為問題。 白宮的此次發言無異於宣布今後不會舉行“特朗普式突然首腦會談”。拜登在還是總統候選人就批評過：“特朗普總統無條件會見金正恩委員長，只給了朝鮮正當性。”去年10月，他還表示：“如果（朝鮮）同意削減核能力，將舉行會晤。”也就是說，在最後階段討論對朝政策的情況下，只有朝核問題取得進展，才能會見金正恩。 拜登總統的這種對朝看法與文在寅總統相去甚遠。文在寅總統在新年記者會上表示：“金正恩明確表示要實現無核化。無論何時何地，都有意會面。”文在寅總統直接強調朝鮮的無核化意誌，並表示要見他，拜登總統卻表示到現在還不能相信無核化意誌。 在對朝應對方面，也必然會出現這種認識差異。金與正提及韓國開發彈道導彈，將朝鮮發射彈道導彈的行為正當化。但這是牽強附會的理論。聯合國安理會在2006年朝鮮進行第一次核試驗後通過1718號決議，禁止朝鮮試射彈道導彈。韓國不屬於該決議範圍。盡管如此，青瓦臺並未指出金與正的“彈道導彈詭辯”，只是表示“遺憾”，當然也沒有指出這是美日強調的違反聯合國決議的行為。 如果是這種情況，在本周在華盛頓舉行的韓、美、日安保室長會議上，很難就對朝問題發出一致的聲音。如果對朝鮮明明白白的彈道導彈挑釁的應對也不一樣，朝鮮核問題的應對也會出現裂痕。如果繼續對朝鮮采取低姿態，將是會使同盟關系惡化的危機。

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